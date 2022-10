Thor: Love and Thunder in 4K UHD e blu-ray, la recensione: travolti da una tempesta di colori

La recensione di Thor: Love and Thunder in 4K UHD e blu-ray: il prodotto distribuito da Eagle, che contiene una bella card lenticolare, sfodera un video eccezionale dal croma pazzesco. Ottimo l'audio, ma manca un po' di grinta nei bassi. Discreti gli extra.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Dopo il solito passaggio ricco di soddisfazioni al botteghino, un altro film del Marvel Cinematic Universe approda adesso in homevideo, altra tappa attesissima dai fans: è Thor: Love and Thunder, l'esilarante e spettacolare film dell'istrionico regista Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Christian Bale e Natalie Portman. Come vedremo nella recensione di Thor: Love and Thunder in 4K UHD e blu-ray, lo spettacolo sul piano audio-video è assicurato e il prodotto Marvel è l'ideale per scoprire o rivedere le gesta di Thor, il cui ritiro alla ricerca della pace interiore viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, che brama l'estinzione delle divinità.

Il video 4K è un'esplosione di colori intensi. All'interno anche una bella card lenticolare

Abbiamo potuto apprezzare l'edizione top di Thor: Love and Thunder sul piano tecnico, ovvero quella 4K UHD targata Marvel e distribuita da Eagle Pictures, che all'interno contiene anche il blu-ray, dove fra l'altro ci sono tutti gli extra. All'interno della confezione anche una bellissima card lenticolare. Inutile sottolineare come la resa del 4K sia decisamente superiore alla visione HD, sia per la nitidezza complessiva del quadro che soprattutto per una riproduzione dei colori molto più eccitante e vivace. Rispetto al già ottimo blu-ray, nella visione 4K i dettagli sono ancora più incisivi, la compattezza generale maggiore, come anche il senso di profondità più accentuato. Costumi e ambientazioni rivelano trame più complesse, le rughe sulla pelle sono più marcate, ma dove il salto di qualità è ancora più netto è nell'aspetto cromatico.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un'immagine del film

Grazie all'HDR c'è una sorta di un maggiore senso di vitalità, intensità e vividezza nei colori, a partire da quelli primari: rossi, verdi, gialli e blu sprigionano una brillantezza tale che sembrano saltano fuori dallo schermo. C'è davvero un mondo di colori selvaggio che si apre alla vista, una sorta di arcobaleno ricco di sfumature, soprattutto nei costumi, negli effetti soprannaturali e nel regno di Zeus. Nel contempo il nero è profondo e solido, anche nelle sequenze con scarsa illuminazione, dove il rumore è davvero minimo e i dettagli emergono sempre dalle ombre, pur con qualche fisiologica e leggera flessione. In questo contesto, gli effetti CGI si integrano alla perfezione con il girato, restituendo immagini sempre fluide e naturali anche nelle scene più frenetiche.

Audio coinvolgente e con ampia spazialità, ma ai bassi manca un po' di grinta

Thor: Love and Thunder, Christian Bale in una scena del film

L'audio è di buona qualità e decisamente coinvolgente, ma nel complesso meno entusiasmante del video. La traccia italiana è in un ottimo Dolby Digital Plus 7.1, che rende bene per la codifica ma ovviamente è inferiore al Dolby Atmos inglese. Va innanzitutto detto che bisogna alzare parecchio il volume per apprezzare la parte sonora, una volta fatto questo il coinvolgimento è assicurato grazie a un incisivo apporto dell'asse posteriore e a una spazialità sicuramente ragguardevole con effetti sonori che giungono da ogni parte grazie al ricco sound design del film. Bisogna però dire che a livello di energia e grinta manca qualcosina, soprattutto a livello di bassi.

Thor: Love and Thunder, Russell Crowe nei panni di Zeus

Anche la colonna sonora si integra bene in questo contesto, mentre i dialoghi sono cristallini ma forse non molto estesi in frequenza. L'Atmos sembra meno timido e trattenuto sui bassi, che acquistano maggior peso ma senza toccare vette assolute. Questo aumenta la percezione di potenza complessiva, grazie anche a una direzionalità più marcata e allo sfruttamento della verticalità. Basta ascoltare la prima sequenza di azione con i Guardiani, con veicoli e astronavi che sfrecciano, le esplosioni e l'elettricità di Thor, per capire come l'impatto sia indiscutibilmente diverso e più ricco.

Gli extra: mezz'ora di contributi e il commento audio di Taika Waititi

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman, Tessa Thompson, Akosia Sabet in una scena del film

Discreta la sezione riservata agli extra, con solo mezz'ora di contenuti, a parte il commento audio del regista Taika Waititi. I contenuti sono presenti tutti sul blu-ray e iniziano con Degni del martello: Thor e la Potente Thor (5' e mezzo), che parla della voglia di sorprendere del film con un approccio molto particolare. Si parla anche delle performance e dei costumi di Chris Hemsworth e Natalie Portman, nonché dell'allenamento fisico necessario alle interpretazioni. Troviamo poi Dare forma all'antagonista (6'), che offre un focus sulla performance di Christian Bale nei panni di Gorr, quindi a seguire Un'altra classica avventura di Taika (8'), che esplora il lavoro del regista sul film e il particolare stile comico che porta al franchise, senza trascurare le grandi scene di azione e la parte drammatica. Per chiudere Papere (3'), con momenti divertenti durante le riprese fra risate e battute sbagliate, e quattro scene eliminate per un totale di 8 minuti.