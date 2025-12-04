Le avventure di Cliff Booth: Leonardo DiCaprio chiude la porta a un suo ritorno nei panni di Rick Dalton?

Leonardo DiCaprio non tornerà nei panni di Cliff Dalton. L'attore ha sciolto le riserve smentendo ufficialmente il suo coinvolgimento nel sequel di C'era una volta a... Hollywood dedicato allo stuntman Cliff Booth che vedrà protagonista l'amico Brad Pitt e sarà diretto da David Fincher.

A domanda diretta di Deadline, DiCaprio ha ammesso: "Ne avevamo parlato all'inizio. In definitiva, non vedo l'ora di vedere la storia di Cliff Booth, ma non sono nel film" Poi ha aggiunto: "Penso che David Fincher sia l'uomo perfetto per questo lavoro. Quentin è un grande fan del suo lavoro, lo sono anch'io, e non c'è nessuno migliore di lui per portare avanti quella discendenza e raccontare quella storia. Penso che questa sia la prossima fase della vita di Cliff Booth. Non vedo l'ora di vederlo."

Leonardo DiCaprio non tornerà nei panni di Rick Dalton

Il sequel più atteso

Quando The Playlist ha annunciato la produzione di un sequel di C'era una volta a... Hollywood incentrato sul personaggio di Cliff Booth con la regia di David Fincher, si erano diffuse voci di un'offerta milionaria da parte di Netflix per riavere anche DiCaprio nel film, ma a quanto pare il divo avrebbe declinato.

Rick Dalton balla in uno spot pubblicitario

È la fine per il personaggio di Rick Dalton interpretato da DiCaprio? dopo il successo di C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino aveva anticipato la possibilità di realizzare Bounty Law, il western in bianco e nero che ha reso Rick Dalton una star televisiva. Nel 2020 ha dichiarato alla stampa che "per quanto riguarda la serie di Bounty Law, voglio farlo, ma mi ci vorrà un anno e mezzo", vantandosi poi: "Ho finito per scrivere cinque episodi di mezz'ora. Quindi li farò e li dirigerò tutti". A oggi il progetto sembra finito nel dimenticatoio.

Per quanto riguarda Le avventure di Cliff Booth, sappiamo che il film ha una sceneggiatura firmata dallo stesso Tarantino. Brad Pitt e Timothy Olyphant torneranno nei loro ruoli, rispettivamente, di Cliff Booth e James Stacy e in più vedremo l'arrivo di Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany e JB Tadena. Il film prodotto da Netflix dovrebbe uscire nel corso del 2026, ma al momento non è stata comunicata una data precisa.