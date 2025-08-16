Quentin Tarantino parla di Le avventure di Cliff Booth: il film con Brad Pitt arriverà anche al cinema?

Il regista Quentin Tarantino si è espresso sulla possibilità che Le avventure di Cliff Booth, con protagonista Brad Pitt e diretto da David Fincher, possa avere una distribuzione cinematografica nonostante l'accordo con Netflix.

Il nuovo progetto legato all'universo di C'era una volta a... Hollywood sta già facendo discutere. Quentin Tarantino, autore della sceneggiatura de Le avventure di Cliff Booth, ha parlato apertamente delle prospettive di distribuzione del film, che vedrà Brad Pitt tornare nei panni dello stuntman Cliff Booth. Diretto da David Fincher e realizzato per Netflix, il film potrebbe però arrivare anche sul grande schermo, come ha lasciato intendere lo stesso Tarantino in una recente intervista.

Tarantino e l'ipotesi di una distribuzione in sala

Durante il podcast The Church of Tarantino, il regista de Le iene ha risposto a una domanda sull'eventuale uscita cinematografica del progetto. "Beh, potrebbe succedere", ha dichiarato Tarantino, sottolineando però che il modello di business di Netflix non prevede in genere una lunga programmazione nelle sale.

L'autore ha aggiunto che, in vista della stagione dei premi, è probabile che vengano organizzate proiezioni limitate almeno nelle grandi città, così da mantenere la pellicola in corsa per gli Oscar.

Il ricordo di C'era una volta a... Hollywood

Tarantino ha poi ricordato l'esperienza vissuta con il suo precedente film del 2019, che ottenne un notevole riscontro di pubblico. "Guardare il film in una sala piena e con un pubblico entusiasta per tre weekend consecutivi è stato qualcosa di unico", ha detto. "Se non fosse successo, se nessuno fosse venuto, non avrebbe avuto lo stesso significato". Un ricordo che dimostra quanto l'autore consideri il rapporto con la sala cinematografica fondamentale per la vita di un'opera.

C'era una volta a... Hollywood: Leonardo DiCaprio in una scena d'azione

Il regista ha anche sottolineato la portata produttiva di Le avventure di Cliff Booth, definendolo il film più costoso a cui abbia mai lavorato. Con un budget che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari, Tarantino ha spiegato come per Netflix il box office non rappresenti una priorità, un approccio radicalmente diverso rispetto a quello dei tradizionali studios hollywoodiani. "È come giocare con i soldi del casinò", ha detto, descrivendo la libertà creativa concessa dal colosso dello streaming.

Al momento, Netflix non ha ancora comunicato una data ufficiale per l'arrivo del film. L'unica certezza è che i fan potranno rivedere Brad Pitt nei panni di uno dei personaggi più amati del cinema recente, in una storia inedita che espanderà l'universo creato da Tarantino. Se e quando Le avventure di Cliff Booth approderà anche nelle sale rimane un'incognita, ma l'idea di rivivere l'esperienza cinematografica insieme a un pubblico non è stata esclusa.