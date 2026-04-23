Law & Order, Mariska Hargitay: "Sono scoppiata a piangere per la cancellazione di Organized Crime"

Mariska Hargitay ha rivelato la sua reazione alla notizia della cancellazione di Law & Order: Organized Crime, la serie con star il suo amico e collega Christopher Meloni.

L'attrice, durante un evento che si è svolto a Los Angeles, ha infatti parlato di quanto accaduto ai microfoni di Extra, ammettendo che la notizia ha avuto un forte impatto emotivo su di lei.

Cosa raccontava lo show cancellato

Law & Order: Organized Crime aveva debuttato nel 2021 ed è andato in onda per cinque stagioni, permettendo ai fan del franchise di continuare a seguire la storia di Elliot Stabler, interpretato da Christopher Meloni.

Lo show si era spostato da NBC a Peacock nel 2025 e nelle puntate si seguiva il detective mentre tornava a New York dopo una devastante perdita personale, ritrovandosi così alle prese con casi complicati e violenti.

La stagione 5, che sarà l'ultima, ha preso il via il 17 aprile e nel cast ci sono anche Rick Gonzalex, Ainsley Seiger, Dean Norris e Danielle Moné Truitt.

La reazione di Mariska alla cancellazione dello spinoff di Law & Order

Mariska Hargitay ha ora raccontato la sua reazione alla notizia della cancellazione dello spinoff di Law & Order: "L'ho visto e sono scoppiata in lacrime. Mi sono subito messa a piangere perché, proprio come ha detto Chris in modo così bello e aperto, è stata un'esperienza fantastica. Ed è stata così bella e intima, una parte così importante della sua vita, che gli ha cambiato l'esistenza".

L'attrice, la cui carriera era stata predetta da un sensitivo, ha quindi ammesso di essere rimasta sorpresa dalla scelta, pur essendo sicura che l'amico non avrà problemi: "Chris lavora, è molto richiesto, ed è un attore magnifico. Ma, in un certo senso, è la chiusura di un capitolo. Quindi, quando succede, bisogna fare un bilancio. È un vero punto di svolta nella vita".