Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 25 agosto

Stasera, 25 agosto 2023, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguirà un doppio appuntamento con Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

Chicago PD segue gli agenti dell'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. L'unità gestisce casi di grande rilevanza, tra cui il crimine organizzato, il traffico di droga e altre gravi violazioni della legge.

Lo show è ambientato nello stesso universo fittizio delle altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago Med. I personaggi spesso si incrociano tra le diverse serie.

La NBC ha rinnovato Chicago PD PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 25 agosto 2023

Stagione 10 - episodio 15 - Sangue ed onore

Quando una famiglia viene avvelenata nella propria abitazione, la squadra scopre un legame con i Beck. Ruzek si infiltra sotto copertura per infiltrarsi nelle loro attività e, man mano che si avvicina a Samantha, emergono informazioni agghiaccianti riguardo a suo padre, Richard.

Stagione 10 - episodio 16 - Stato di stallo

Voight sospetta che Egan, uno dei membri della giuria nel processo contro Morales, sia stato minacciato dai complici del criminale al fine di influenzare il verdetto. Infatti, la moglie di Egan è stata rapita ed è attualmente in pericolo di vita. Tuttavia, Voight decide, in accordo con la sua squadra, di non divulgare l'incidente né di avviare ufficialmente le operazioni di ricerca per la donna, al fine di non compromettere lo svolgimento del processo legale. Il sergente è quindi costretto a mantenere segreta questa iniziativa anche nei confronti della procuratrice Chapman.

Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime è una serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order.

La serie vede il ritorno dell'attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per numerose stagioni. In Organized Crime, Stabler ritorna al dipartimento di polizia di New York dopo un periodo di assenza per affrontare il crimine organizzato che ha avuto un impatto personale sulla sua vita.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 25 agosto 2023

Stagione 2 - episodio 18 - Cambio Di Gioco

Stabler, in una missione sotto copertura, riesce abilmente a guadagnare la fiducia di Donnelly, offrendo aiuto alla sua moglie in procinto di partorire. Inoltre, conquista la fiducia di Webb e Clarissa, recuperando con successo un'opera d'arte precedentemente scomparsa, insieme alle armi nascoste contenute nella stessa cassa dell'opera. Le sue abilità lo portano inoltre a convincere Santos a collaborare con la Task Force, il che porta al ritrovamento del cadavere di Hurley, che era stato ucciso da Donnelly.

Stagione 2 - episodio 19 - Presidenti Morti

Webb recluta Stabler e Donnelly per recuperare i fondi che gli sono stati sottratti e che ora sono in possesso di Rutger Ulrich, uno degli specialisti mondiali nel riciclaggio di denaro illecito. Tuttavia, l'operazione subisce un fallimento inaspettato poiché qualcun altro, precedentemente a loro, ha già sottratto quei fondi dalla residenza di Ulrich.

