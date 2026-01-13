Law & Order - Unità vittime speciali: NBC ritira un episodio con Timothy Busfield dopo le gravi accuse

L'attore è stato accusato di molestie su minori e il network ha deciso di togliere dalla messa in onda una puntata che avrebbe dovuto uscire il 15 gennaio.

NBC ha deciso di non mandare in onda un episodio di Law & Order - Unità vittime speciali, nel quale ha recitato l'attore e regista Timothy Busfield, in seguito alle gravi accuse nei suoi confronti, diventate pubbliche nei giorni scorsi.

Timothy Busfield in passato aveva già partecipato a una puntata di Law & Order - Unità vittime speciali nel 2011 e ad una nella serie madre Law & Order - I due volti della giustizia nel 2010. Il nuovo episodio nel quale ha recitato non andrà in onda.

La decisione di NBC sull'episodio di Law & Order - Unità vittime speciali

La puntata in questione s'intitola Corrosive, e doveva uscire il 15 gennaio. NBC ha confermato che l'episodio è stato accantonato e non andrà in onda come inizialmente programmato proprio a causa delle accuse nei confronti di Busfield.

Timothy Busfield in una scena di Sleepy Hollow

Busfield avrebbe dovuto partecipare come guest star nel ruolo di un giudice e in passato, oltre alla partecipazione nel 2011 all'episodio sopracitato, diresse un paio di puntate nel 2019. La decisione di NBC è la conseguenza alle notizie provenienti dal Nuovo Messico, stato in cui è in vigore un mandato d'arresto nei confronti di Timothy Busfield, che deve rispondere di due capi d'accusa per abusi sessuali su minore, secondo i documenti giudiziari in possesso del Dipartimento di Polizia di Albuquerque.

Le gravi accuse a Timothy Busfield

Le accuse nei confronti dell'attore e regista riguardano due gemelli che hanno lavorato come attori bambini nella serie di Fox, The Cleaning Lady, della quale Busfield diresse due episodi. Uno dei due bambini ha riferito agli investigatori che Busfield avrebbe toccato le sue parti intime quando aveva 7 anni e una seconda volta quando aveva 8 anni, mentre si trovavano sul set.

Il bambino ha dichiarato di essere stato molto spaventato da Timothy Busfield e di sentirsi sollevato quando era assente dal set; l'altro gemello ha vissuto un'esperienza simile e ha dichiarato di non aver parlato sinora per paura di finire nei guai. L'episodio sarebbe risalente al dicembre 2024 e Busfield avrebbe baciato uno dei bambini sul viso e toccato le loro teste.

La dichiarazione di Warner Bros.: "La salute e la sicurezza del nostro cast e della nostra troupe sono sempre la nostra massima priorità, in particolare la sicurezza dei minori coinvolti nelle nostre produzioni. Prendiamo molto seriamente tutte le accuse di comportamenti scorretti e disponiamo di sistemi per indagare in modo tempestivo e approfondito e, quando necessario, adottare le misure appropriate. Siamo a conoscenza delle attuali accuse contro il signor Busfield e abbiamo collaborato e continueremo a collaborare con le forze dell'ordine"