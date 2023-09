Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi dell'8 settembre

Stasera, 8 settembre 2023, a partire dalle 21:20, Italia 1 gli ultimi tre episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguirà l'appuntamento con Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

Chicago PD segue gli agenti dell'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. L'unità gestisce casi di grande rilevanza, tra cui il crimine organizzato, il traffico di droga e altre gravi violazioni della legge.

Lo show è ambientato nello stesso universo fittizio delle altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago Med. I personaggi spesso si incrociano tra le diverse serie.

La NBC ha rinnovato Chicago PD PD per un'undicesima stagione.

Episodi dell'8 settembre 2023: Trama

Stagione 10 - episodio 20 - Lotta per la sopravvivenza

Hailey viene contattata da Lee, un informatore di Jay, e lo incontra. Lee sta per dirle qualcosa di importante, quando due uomini li aggrediscono e li rapiscono.

Stagione 10 - episodio 21 - Una nuova vita

Dante incontra Mia ad un battesimo e trova un biglietto sul parabrezza della sua macchina con su scritto un indirizzo e il modello di una macchina.

Stagione 10 - episodio 22 - Un posto migliore

Samantha è nel panico perché ha scoperto che suo padre ha anticipato la data di un attacco terroristico imminente e vuole lasciare la città per proteggersi. Per fermarla e impedirle di andarsene, Ruzek è costretto a rivelarle la sua identità di poliziotto. Nel frattempo, una grave minaccia incombe sulla città, mentre la squadra di polizia si sta sforzando al massimo per anticipare l'attacco pianificato da Richard Beck, un pericoloso terrorista.

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del finale di stagione.

Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime è una serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order.

La serie vede il ritorno dell'attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per numerose stagioni. In Organized Crime, Stabler ritorna al dipartimento di polizia di New York dopo un periodo di assenza per affrontare il crimine organizzato che ha avuto un impatto personale sulla sua vita.

La NBC ha mandato in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi dell'8 settembre 2023: Trama

Stagione 2 - episodio 21 - Le Strade Hanno Gli Occhi

La task force investigativa scopre che Webb ha dato l'ordine di uccidere Stabler. Questo rafforza la loro determinazione nel cercare prove per incriminarlo, poiché ora si tratta di una questione di vita o di morte per Stabler. Webb decide di ingaggiare una sicaria mercenaria per compiere l'omicidio di Stabler. Tuttavia, Stabler riesce a catturare la sicaria e, anziché ucciderla, la convince a testimoniare contro il suo mandante, Webb, mettendo così in atto un piano per incastrare il criminale.

Cast: