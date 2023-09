Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi dell'1 settembre

Stasera, 1 settembre 2023, a partire dalle 21:20, Italia 1 trasmette tre nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguirà l'appuntamento con Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

Chicago PD segue gli agenti dell'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. L'unità gestisce casi di grande rilevanza, tra cui il crimine organizzato, il traffico di droga e altre gravi violazioni della legge.

Lo show è ambientato nello stesso universo fittizio delle altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago Med. I personaggi spesso si incrociano tra le diverse serie.

La NBC ha rinnovato Chicago PD PD per un'undicesima stagione.

Episodi dell'1 settembre 2023: Trama

Stagione 10 - episodio 17 - Fuori dal baratro

Durante una sessione di psicoterapia, la terapista chiede a Burgess, che soffre di PTSD, di portare Ruzek con sé per una sessione di terapia familiare. Nel frattempo, due sospetti rapinatori stanno seminando terrore tra i negozianti delle zone più remote, commettendo rapine violente e agendo con estrema brutalità sulle loro vittime. Uno dei rapinatori è una donna di nome Ruby, che è stata identificata tramite una denuncia per stupro. La ragazza ha purtroppo vissuto una tragica esperienza simile a quella di Kim. È stata violentata dall'uomo che in seguito è diventato il suo compagno e complice nelle rapine.

Stagione 10 - episodio 18 - Morire Due Volte

La squadra si avvicina alla famiglia Beck e inizia a comprendere la loro filosofia. Ruzek riesce a guadagnarsi la fiducia di Samantha e Richard con una mossa audace.

Stagione 10 - episodio 19 - Valvola Di Sfogo

I mondi di Atwater entrano in collisione quando una sparatoria avviene nel suo palazzo a Burnside, causando la morte di un bambino. Atwater si trova costretto ad affrontare il suo rapporto con il padre, Lew, poiché questo tragico evento li costringe a riavvicinarsi.

Cast:

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del triplo appuntamento

Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime è una serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order.

La serie vede il ritorno dell'attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per numerose stagioni. In Organized Crime, Stabler ritorna al dipartimento di polizia di New York dopo un periodo di assenza per affrontare il crimine organizzato che ha avuto un impatto personale sulla sua vita.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi dell'1 settembre 2023: Trama

Stagione 2 - episodio 20 - Perso

Sara Santos, una bambina di 9 anni e figlia di Jessie, viene rapita. L'Unità Vittime Speciali, con Olivia Benson, e la Squadra Organized Crime uniscono le forze per risolvere il caso. I primi sospetti cadono su Preston Webb e la polizia fa irruzione nella galleria d'arte di Cassandra, la quale reagisce furiosamente e accusa il marito di non aver fatto nulla.

Cast: