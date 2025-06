Law & Order SVU, Mariska Hargitay svela: "Un sensitivo predisse la mia carriera nella serie"

Tra gli obiettivi della sua vita, l'attrice Mariska Hargitay aveva sempre pianificato di vivere a Los Angeles e lavorare nel mondo della commedia. Tuttavia, la visita da un sensitivo le predisse che avrebbe avuto successo grazie alla recitazione drammatica.

Intervistata nel podcast Call Her Daddy, Hargitay ha raccontato che un'amica insistette perché si recasse da un chiaroveggente. A quel punto, l'attrice si lasciò convincere.

Il chiaroveggente predisse il successo di Mariska Hargitay

"Andavo a New York due volte all'anno solo per andare a teatro. Avevo 34 anni, ero venuta a New York, e un'amica mi ha detto: 'Devi assolutamente andare da questo sensitivo a Long Island'" ha raccontato Hargitay.

L'attrice si aspettava che il veggente sfruttasse il fatto che fosse già a conoscenza che aveva davanti la figlia di Jane Mansfield:"Dal momento che mia madre era famosa, pensavo: probabilmente mi cercherai su Google, leggerai che sono la figlia di Jayne Mansfield, e poi tirerai fuori qualche cavolata" ha ricordato l'attrice.

Ice-T e Christopher Meloni, co-star di Mariska Hargitay in Law & Order: SVU

"Mi siedo con questo tipo e lui mi dice: 'Vedi quella faccia lì? E io: 'Sì'. E lui: 'Diventerai famosa per quella faccia, quella faccia seria'. Gli dissi che volevo diventare famosa per altro fu molto schietto. 'Non me ne frega un c***o di quello che pensi. Diventerai famosa per quella faccia.' E poi mi dice: 'E ti trasferirai a New York'".

Il successo di Mariska Hargitay con Law & Order SVU

Le cose andarono proprio come le fu predetto: nel 1999 divenne famosa per il ruolo della detective Olivia Benson nella serie televisiva spin-off Law & Order: SVU (Unità Vittime Speciali).

Mariska Hargitay con Scott Foley e Richard Belzer in Law & Order: SVU

L'attrice, al fianco di Christopher Meloni, iniziò ad interpretare un personaggio divenuto iconico sul piccolo schermo. Nonostante siano passati ventisei anni, Mariska Hargitay recita ancora nella serie per cui ha girato poco meno di 600 episodi.