Laurence Fishburne e Michelle Yeoh nel cast di The School for Good and Evil

Nel cast del film The School for Good and Evil, prodotto per Netflix, reciteranno anche Laurence Fishburne e Michelle Yeoh. Le due star sono i nuovi arrivi tra gli interpreti del progetto tratto dal romanzo young adult scritto da Soman Chainani.

Ant-Man and the Wasp: Laurence Fishburne in una scena del film

In precedenza era stata annunciata la presenza tra gli interpreti del progetto di Kerry Washington, Charlize Theron, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.

In The School for Good and Evil Laurence Fishburne interpreterà il ruolo del Preside della scuola che, tra le pagine, si chiama Rafal Mistral e viene descritto come una figura misteriosa che si nasconde dietro una maschera. Michelle Yeoh sarà invece la professoressa Anemone, insegnante di Abbellimento.

Il lungometraggio racconterà la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha (Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie) il cui destino sembra portarle in due direzioni molto diverse. Sophie è convinta che verrà scelta per la Scuola del Bene, dove potrebbe ritrovarsi accanto a principesse come Cenerentola e Biancaneve, mentre Agatha crede di finire tra le fila del Male. Quando la situazione si ribalta, la loro amicizia viene messa alla prova ed entrambe scoprono chi sono veramente.

David Magee (Vita di Pi) e Laura Solon (Let It Snow) saranno gli autori della sceneggiatura del progetto.