The Last of Us, quante stagioni ci saranno? 'Una sola non basta a raccontare l'intera storia'

Due, quattro o cinque stagioni? Craig Mazin, showrunner e co-creatore di The Last of Us, ha cercato di fare chiarezza, spiegando come non bisogna mai dimenticarsi di puntare alla qualità.

La seconda stagione di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, potrebbe non arrivare prima del 2025 e i fan continuano a chiedersi quale sarà il numero esatto di stagioni di cui sarà composto lo show. A parlarne, in una recente intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter, ci ha pensato lo showrunner e co-creatore Craig Mazin.

"Quattro potrebbe essere un ottimo numero, ma non lo sappiamo ancora. La nostra visione originaria, e ne abbiamo parlato con HBO, è sempre stata quella di raccontare questa massiccia storia nell'arco di molteplici stagioni. Penso che alcune stagioni avranno un numero inferiore di episodi, altre un numero superiore. Alla fine quello che conta è la qualità, vogliamo che il pubblico rimanga soddisfatto. Al momento non possiamo dire molto, ma di certo una sola stagione non è sufficiente".

Il debutto di Abby nella stagione 2 era già stato anticipato con un tweet di Neil Druckmann, co-creatore del videogame. A quanto pare il casting per trovarne l'interprete era già iniziato, ma è stato bloccato dallo sciopero in atto.

Abby è stato senza ombra di dubbio il personaggio più discusso di The Last of Us: Parte II e i fan del videogame sono curiosi di sapere se il suo arco narrativo sarà integrato in maniera fedele. I fan hanno già iniziato un fantacasting, vedendo in Shannon Berry la scelta più probabile. Questo per due ragioni distinte: da una parte l'attrice somiglia moltissimo ad Abby, e dall'altra hanno notato che Neil Druckmann la segue su Instagram e che lei, a sua volta, segue sia Bella Ramsey che lo show stesso.