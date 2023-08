The Last of Us 2:, lo showrunner: 'Prima dello sciopero stavamo cercando la nostra Abby'

Craig Mazin ha svelato che il casting di Abby, controverso personaggio di The Last of Us: Parte II, era iniziato, ma è stato interrotto dallo sciopero SAG-AFTRA.

Dopo il clamoroso successo ottenuto dalla prima stagione di The Last of Us, adattamento del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, i fan sono in trepidante attesa di avere notizie sulla seconda che potrebbe però non arrivare prima del 2025. A quanto pare la produzione si era già mossa per cercare l'interprete di Abby, controverso personaggio di The Last of Us: Part II, ma il casting è stato interrotto dallo sciopero ancora in corso.

"Abby è stato il primo ruolo a cui abbiamo pensato. Penso che il pubblico si sia abituato a grandi annunci da parte nostra e vogliamo continuare il trend" ha dichiarato lo showrunner Craig Mazin ai microfoni di The Hollywood Reporter. "Stavamo cercando la nostra Abby, ma il casting è stato interrotto dallo sciopero. Vedremo".

I fan hanno già iniziato un fantacasting, vedendo in Shannon Berry la scelta più probabile. Questo per due ragioni distinte: da una parte l'attrice somiglia moltissimo ad Abby, e dall'altra hanno notato che Neil Druckmann la segue su Instagram e che lei, a sua volta, segue sia Bella Ramsey che lo show stesso.

