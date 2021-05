Last Night In Soho, Thomasin McKenzie: "Non ho mai visto niente di simile prima d'ora"

Thomasin McKenzie anticipa ai fan di Edgar Wright che il suo nuovo lavoro, Last Night In Soho, sarà qualcosa di mai visto prima.

Last Night in Soho: un primo piano di una terrorizzata Thomasin McKenzie

Thomasin McKenzie, co-protagonista di Last Night in Soho, torna a parlare del rivoluzionario horror del regista Edgar Wright svelando di non aver mai visto niente di simile prima d'ora. L'attrice, immortalata in una nuova foto diffusa da Empire, interpreta Eloise, aspirante designer di moda che scopre di avere un misterioso legame con gli anni '60 e il personaggio della cantante Sandy, interpretata da Anya Taylor-Joy.

"È davvero qualcosa che non ho mai visto prima", dichiara Thomasin McKenzie parlando del film di Edgar Wright. L'attrice allude a numerosi colpi di scena nella trama, che per ora rimane rigorosamente segreta. "Davvero unico. Adoro i progetti in cui stai leggendo una sceneggiatura e credi di sapere dove sta andando, e poi va semplicemente in una direzione completamente diversa".

A quanto pare, ci saranno sorprese in serbo anche da parte del suo personaggio, l'aspirante stilista Eloise: "Ha quasi un sesto senso. Può percepire cose che appartengono a un'altra dimensione, che la maggior parte delle persone non può vedere o sentire."

Nel cast di Last Night in Soho, thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra nell'area di Soho, a fianco di Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy ci sarà anche l'attore inglese Matt Smith.

