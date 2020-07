Last Night in Soho, Edgar Wright: "Sarà diverso dagli altri miei film, ha un'atmosfera horror"

Edgar Wright ha parlato del suo nuovo film Last Night in Soho, in arrivo nel 2021, dichiarando che ha un'atmosfera quasi horror.

Last Night in Soho sarà il nuovo progetto diretto da Edgar Wright che ne ha svelato qualche caratteristica rispondendo alle domande di Empire.

Il regista, come prevedibile, non ha voluto rivelare molto della trama e della situazione del progetto, pur accennando alle fonti di ispirazione e all'atmosfera che lo contraddistingue.

Edgar Wright ha infatti raccontato: "Sarà davvero diverso dagli altri miei film. Ma ho sempre amato i lungometraggi che si trasformano lentamente in qualcosa di diverso, e molti dei miei progetti trasmettono quella sensazione".

Il regista ha proseguito spiegando: "Last Night in Soho inizia in una situazione maggiormente psicologica e poi inizia a diventare sempre più intenso mentre si va avanti. E mi piace sempre essere in una situazione che mi porta verso la realizzazione di un film che appartiene a un genere di cui sento la mancanza, c'è un certo tipo di film horror psicologici che venivano realizzati negli anni '60 e '70, di cui userò quel tipo di grammatica visuale".

Il film Last Night in Soho arriverà nelle sale americane il 23 aprile 2021 e avrà come protagoniste le attrici Anya Taylor-Joy, Matt Smith e Thomasin McKenzie. La storia sarà ambientata a Londra e potrebbe coinvolgere anche dei viaggi nel tempo.