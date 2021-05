Last Night in Soho: il primo teaser del thriller di Edgar Wright svela l'uscita del trailer

Ecco le prime misteriose immagini di Last Night in Soho, nuovo film di Edgar Wright con Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, che anticipano l'arrivo del trailer previsto per martedì.

Il primo teaser di Last Night in Soho anticipa l'uscita del trailer del thriller psicologico di Edgar Wright previsto per martedì 25 maggio. Nel trailer intravediamo la protagonista Thomasin McKenzie a letto. Non appena chiude gli occhi la giovane entra in connessione con il personaggio di Anya Taylor-Joy versione anni '60 che vaga di notte per le strade di Londra.

Nel cast di Last Night in Soho, thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra nell'area di Soho, a fianco di Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy ci saranno anche l'attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

Last Night in Soho, Edgar Wright: "Sarà diverso dagli altri miei film, ha un'atmosfera horror"

Al centro del plot, una ragazza appassionata di fashion design misteriosamente riesce a connettersi con gli anni '60 dove incontra il suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare in pezzi con conseguenze drammatiche.

"Ho realizzato che non avevo mai fatto un film sul centro di Londra - nello specifico su Soho, un luogo in cui ho trascorso un sacco di tempo negli ultimi 25 anni" ha dichiarato il regista a Empire. "Con Hot Fuzz e L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead, avevo fatto dei film in luoghi in cui avevo vissuto. Questo film è sulla Londra in cui sono esistito."