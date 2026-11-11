Lanterns cancellata prima della stagione 2? Warner Bros. fa chiarezza dopo l'allarme

La seconda stagione di Lanterns è stata cancellata prima ancora di entrare in produzione? Nelle ultime ore, il futuro della serie HBO dedicata alle Lanterne Verdi è finito al centro di nuove indiscrezioni, alimentate da un report di Variety sulla riorganizzazione dei vertici dei DC Studios.

La formulazione iniziale dell'articolo aveva fatto pensare a una decisione già presa sul mancato rinnovo, ma è successivamente arrivata una precisazione importante: la serie, al momento, non ha ancora ottenuto il via libera per una seconda stagione.

Warner Bros. ha infatti diramato una nota stampa per sottolineare che Variety ha modificato il passaggio incriminato. La versione iniziale parlava di una serie che "non era stata rinnovata", mentre il testo aggiornato specifica che Lanterns "non è ancora stata rinnovata".

Una differenza piccolissima ma tutt'altro che secondaria, perché quello che sembrava un annuncio di cancellazione si è in effetti trasformato in una possibilità, pur se flebile, di proseguire.

Lanterns, Warner Bros. interviene dopo le indiscrezioni sulla cancellazione

Lanterns

La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, nasce da un approfondimento dedicato al futuro di DC Studios dopo l'uscita di James Gunn e Peter Safran dai rispettivi ruoli di co-responsabili. Nell'articolo, la testata riporta il commento di una fonte interna alla società, secondo cui Lanterns non sarebbe riuscita a "catturare lo zeitgeist", ovvero a lasciare un segno significativo nel panorama culturale e mediatico.

In altre parole, nonostante i risultati ottenuti, la serie non avrebbe raggiunto quel livello di impatto che la dirigenza si aspetta da un progetto legato a personaggi così importanti per il marchio DC.

La fonte ha inoltre sottolineato che, quando uno show viene considerato un vero successo, la volontà di produrne una nuova stagione dovrebbe essere immediata. Un'osservazione che Variety collega proprio al mancato rinnovo della serie HBO, ma che, alla luce della successiva correzione, non può essere interpretata come la conferma di una cancellazione già decisa.

È quindi fondamentale distinguere le valutazioni della fonte anonima dalla posizione ufficiale dello studio. Né HBO né DC Studios hanno annunciato l'interruzione della serie: la precisazione arrivata successivamente conferma soltanto che una seconda stagione non è ancora stata approvata. Il futuro di Lanterns resta dunque aperto, in attesa di una decisione definitiva.

La seconda stagione di Lanterns è ancora in bilico

Lanterns: Nathan Fillion in una scena della serie HBO Max

Le incertezze sul futuro della serie non sono del tutto nuove. Prima delle ultime indiscrezioni, il co-showrunner Chris Mundy aveva già affrontato la questione, lasciando intendere che il destino della produzione fosse tutt'altro che definito.

Intervenendo durante un evento promozionale dedicato alla serie, Mundy ha commentato i cambiamenti ai vertici di DC Studios e le possibili conseguenze per i progetti in sviluppo. "È un 50 e 50", ha dichiarato, descrivendo le possibilità che la situazione si risolva in un senso o nell'altro. Il suo intervento, dunque, non annunciava una cancellazione, ma fotografava l'incertezza generata dalla riorganizzazione societaria.

Anche Peter Safran, prima di lasciare la guida di DC Studios, aveva spiegato che un eventuale rinnovo sarebbe dipeso soprattutto dalla possibilità di sviluppare una storia all'altezza della prima stagione. Non sarebbe bastato, quindi, il buon riscontro ottenuto dagli episodi già trasmessi: il team avrebbe dovuto trovare un seguito creativo convincente.

Per Lanterns, il 'terremoto' dentro Warner Bros. arriva in un momento particolarmente delicato. La serie aveva concluso la propria prima stagione lasciando aperti alcuni interrogativi narrativi, ma aveva anche costruito un percorso per John Stewart, il personaggio interpretato da Aaron Pierre. Il suo ritorno, peraltro, è già previsto in Man of Tomorrow, il prossimo film dedicato a Superman atteso nelle sale nell'estate del 2027. Questo elemento non garantisce in alcun modo una seconda stagione, ma suggerisce che il personaggio continuerà ad avere un ruolo nei piani del DCU, almeno per il momento.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da TheWrap, la serie ha raggiunto una media di 19,3 milioni di spettatori a livello globale, entrando tra i cinque migliori debutti seriali nella storia di HBO. Anche il finale ha registrato un risultato significativo, con 10,5 milioni di spettatori nel mondo nei primi tre giorni. Numeri che rendono ancora più interessante la discussione sulle ragioni di un rinnovo non ancora arrivato.