Lanterns: il noir terrestre che ridefinisce il mito delle Lanterne Verdi raccontato da cast e creatori

Prendete atmosfere noir, aggiungetevi la rivalità generazionale tra due poliziotti e lasciate gli alieni sullo sfondo: Lanterns è la scommessa con cui DC e HBO ridefiniscono il racconto dei supereroi.

L'adattamento dei fumetti dedicati a Lanterna Verde si è sempre dimostrato problematico. Dopo il film flop del 2011 in cui ad interpretare il personaggio principale era Ryan Reynolds (l'attore spesso ancora scherza sulla scarsa qualità di quella pellicola), il racconto dei membri di questa particolare forza di polizia intergalattica di è piuttosto arenato. Almeno fino ad oggi, perché dal 17 agosto arriva su HBO Max Lanterns, serie dalle spiccate tinte noir ideata da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King che segue le vicende dell'esperta Lanterna Hal Jordan e la nuova recluta John Stewart mentre cercano di far luce su un mistero che vede la Terra come palcoscenico principale.

Una scena della serie

Quando si pensa però alle Lanterne Verdi e al mondo in cui operano ecco che le aspettative si spostano su una produzione che faccia ampio uso di CGI ed effetti speciali. Per stessa ammissione dei suoi autori, però, la nuova serie nata dallo sforzo congiunto tra HBO e i DC Studios, sceglie invece di indossare gli abiti polverosi di un crime drama viscerale e profondamente umano, lasciando gli stilemi del cinecomic patinato sullo sfondo.

Umani Prima dei Superpoteri

Il vero elemento di rottura con l'adattamento precedente sta nel ribaltamento delle priorità narrative. Damon Lindelof ha sintetizzato così il cuore del progetto: "La risposta alla domanda sul perché continuare a raccontare storie sui questi supereroi è che sono esseri umani prima ancora di indossare l'anello". Dello stesso avviso è lo showrunner Chris Mundy, convinto che il focus debba restare sull'animo dei protagonisti: "Se inizi a parlare subito di anelli, pianeti e alieni sei nella direzione sbagliata. La priorità è capire chi sono questi uomini, da dove vengono e cosa vogliono".

Kyle Chandler e Aaron Pierre in Lanterns

L'elemento fantastico viene così introdotto a piccole dosi nella quotidianità per poi essere ampliato con un reale e più efficace impatto emotivo. Come sottolinea Tom King, l'ambientazione tra i granelli di polvere del Nebraska offre una scala di confronto fondamentale: "Se i poteri non hanno un metro di paragone diventano solo rumore di fondo. Radicare la storia nel Nebraska fa sì che i poteri esplodano sullo schermo come i draghi in Game of Thrones".

Il Peso degli Anni e la Tempesta Interiore

A guidare il racconto è il contrasto psicologico e generazionale tra i due protagonisti. Kyle Chandler porta sullo schermo un Hal Jordan maturo, costretto a fare i conti con il tempo che passa, dichiarando: "C'è molta saggezza, ma anche tanto umorismo nell'invecchiare. In un progetto come questo puoi attingere a esperienze di vita che nessun altro sul set può conoscere". Un approccio che si sposa con la visione di Chris Mundy, per cui "trattandolo come un lavoro vero, arriva un momento per chiunque in cui ci si chiede se sia giunta l'ora di farsi da parte per le nuove generazioni".

Un'immagine del primo episodio

Sul fronte opposto, la recluta John Stewart, interpretata da Aaron Pierre, incarna una complessa tridimensionalità emotiva. L'attore infatti dice: _"John è un personaggio di un'onestà e complessità immense. All'esterno è preciso, pulito e intenzionale, ma all'interno è un mare in tempesta, un vulcano".

L'impianto da mystery drama si arricchisce poi del contrasto con le figure locali, dallo Sceriffo Kerry (Kelly Macdonald) ai coniugi Macon (Poorna Jagannathan e Garret Dillahunt), che radicando la vicenda in una provincia diffidente e ricca di segreti. Il risultato è un racconto organico e autoconclusivo che offre un arco narrativo risolto, che prova a lasciare allo spettatore il desiderio viscerale di tornare a esplorare quel mondo.