Lanterns, svelato il trailer ufficiale al Comic-Con: "Come Secret Invasion... ma fatto bene"

DC Studios ha presentato al San Diego Comic-Con il primo trailer ufficiale di Lanterns, la nuova serie HBO Max dedicata alle Lanterne Verdi. Il filmato svela Sinestro e anticipa il ruolo dei Manhunters.

DC Studios ha finalmente mostrato il primo trailer ufficiale di Lanterns, una delle serie più attese del nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Il filmato è stato presentato durante il San Diego Comic-Con insieme al cast e ai creatori della serie, offrendo ai fan un primo sguardo alla nuova incarnazione televisiva delle Lanterne Verdi.

Un omicidio nel cuore degli Stati Uniti

Composta da otto episodi, la serie debutterà il 17 agosto in esclusiva su HBO Max e seguirà Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre, alle prese con un'indagine che mescola crime, fantascienza e mistero.

Come già anticipato dalla sinossi ufficiale, Lanterns racconterà la storia della giovane recluta John Stewart e della leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan, chiamati a investigare su un misterioso omicidio avvenuto nel Nebraska rurale.

Dietro quello che sembra un semplice caso di cronaca si nasconde però una minaccia molto più grande, destinata ad avere conseguenze anche sul futuro del DC Universe. La novità più importante del trailer è senza dubbio il debutto di Sinestro, interpretato da Ulrich Thomsen.

Nei fumetti il personaggio è stato inizialmente il mentore di Hal Jordan all'interno del Corpo delle Lanterne Verdi prima di trasformarsi nel suo più grande nemico, fondando successivamente il Corpo delle Lanterne Gialle, alimentato dal potere della paura. Il trailer mostra Jordan mentre fa visita a Sinestro in prigione, lasciando intuire che il loro rapporto sarà uno degli elementi centrali della stagione.

Il filmato conferma anche il ritorno di Guy Gardner, interpretato ancora una volta da Nathan Fillion, già apparso nel nuovo corso cinematografico del DCU. Ma è soprattutto il finale del trailer a svelare quello che sembra essere il vero pericolo della serie: i Manhunters, antichi androidi creati per mantenere l'ordine nell'universo e capaci di assumere l'aspetto di qualsiasi persona. La loro capacità di mutare forma sembra essere direttamente collegata al misterioso omicidio su cui stanno indagando Hal Jordan e John Stewart.

Fin dalle prime immagini, Lanterns conferma un'impostazione molto diversa rispetto ad altri progetti DC. Più che puntare esclusivamente sull'azione cosmica, la serie sembra costruire una vera e propria indagine poliziesca, con atmosfere da thriller e una narrazione che ricorda un detective drama ambientato all'interno dell'universo delle Lanterne Verdi.

Dietro il progetto ci sono Chris Mundy, che ricopre anche il ruolo di showrunner, Damon Lindelof e Tom King, mentre la regia dei primi due episodi è affidata a James Hawes.

I fan promuovono il trailer

Le prime reazioni online sono state decisamente positive. Sui social molti spettatori hanno apprezzato il tono più adulto della serie e diversi utenti hanno persino accostato Lanterns a Secret Invasion, ma in termini decisamente lusinghieri.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler in una scena

Uno dei commenti più condivisi su Reddit recita infatti: "È come Secret Invasion... se fosse stato fatto bene."

Il riferimento è alla serie Marvel del 2023, spesso considerata uno dei progetti meno riusciti del Marvel Cinematic Universe. Secondo molti fan, Lanterns sembra invece sfruttare con maggiore efficacia il tema dell'infiltrazione e dei mutaforma grazie alla presenza dei Manhunters.

Naturalmente sarà il debutto della serie a stabilire se l'entusiasmo generato dal trailer verrà confermato anche dagli episodi, ma le prime impressioni sembrano indicare che Lanterns potrebbe diventare uno dei tasselli più importanti del nuovo DC Universe.