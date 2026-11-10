James Gunn è "incredibilmente sollevato" di lasciare la guida dei DC Studios, ma dimentica Supergirl

Dopo l'annuncio della sua rimozione, con Peter Safran, alla guida di DC Studios, il regista ripercorre gli ultimi 4 anni, ammette le difficoltà del ruolo manageriale e stila un bilancio in cui Supergirl è la grande assente

James Gunn ha deciso di raccontare senza troppi filtri la sua esperienza e la sua uscita di scena come co-CEO dei DC Studios.

Dopo l'annuncio dell'avvicendamento ai vertici dello studio, il regista ha affidato ai social una lunga lettera, nella quale ha ripercorso i quattro anni trascorsi a costruire il nuovo universo DC, tra soddisfazioni professionali, responsabilità manageriali e sacrifici personali.

Un bilancio non privo di ombre, nel quale Gunn non ha nascosto quanto il ruolo di dirigente si sia rivelato distante dalla sua natura artistica.

Il filmmaker ha definito questi quattro anni "difficili, per usare un eufemismo", ammettendo di non aver mai particolarmente apprezzato la componente aziendale del suo incarico. Dividere il proprio tempo tra i progetti che lo appassionavano e quelli verso cui nutriva meno interesse, oltre alle responsabilità manageriali, sarebbe diventato sempre più complicato. Gunn ha persino dedicato un passaggio alle conseguenze che questo impegno ha avuto sulla sua vita privata, scusandosi con la moglie per il tempo sottratto alla famiglia.

Insomma, il ritorno a tempo pieno alla sua attività di regista e sceneggiatore sembra rappresentare una liberazione, mentre la nuova proprietà della Warner Bros. ha deciso di affidarne la gestione a Jeremy Latcham.

James Gunn "fa fuori" Supergirl dal messaggio social

Nel suo lungo post, James Gunn ha voluto ricordare alcuni dei momenti più importanti della sua esperienza, citando Superman, Clayface, Peacemaker, le sceneggiature di The People Vs e soprattutto Man of Tomorrow, che ha definito la migliore esperienza cinematografica della sua carriera.

Supergirl, Milly Alcock in una scena del trailer

C'è però un'assenza piuttosto evidente nella sua ricostruzione: Supergirl. Il film diretto da Craig Gillespie, uno dei tre lungometraggi cinematografici distribuiti durante la gestione Gunn-Safran, non viene menzionato nemmeno una volta.

Difficile non notare la selezione. Gunn ha trovato spazio per ricordare diversi progetti del suo mandato, ma ha preferito non includere proprio il film che ha rappresentato una delle maggiori delusioni commerciali del nuovo corso DC.

Supergirl ha infatti incassato circa 126,4 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un costo di produzione netto riportato di 186 milioni.

Naturalmente Gunn non era tenuto a stilare un elenco completo di ogni produzione realizzata durante la sua gestione. Tuttavia, la scelta di citare esplicitamente alcuni titoli e ignorarne altri rende l'omissione particolarmente significativa. Più che una semplice dimenticanza, sembra una presa di distanza da un capitolo poco fortunato della sua esperienza ai DC Studios.

L'ex Marvel Jeremy Latcham prende il posto di James Gunn e Peter Safran

L'uscita di James Gunn e Peter Safran arriva nel quadro della riorganizzazione di Warner Bros. dopo l'acquisizione da parte di Skydance. A raccogliere il testimone sarà Jeremy Latcham, ex dirigente dei Marvel Studios, che assumerà dal 1° dicembre il ruolo di presidente e chief creative officer di DC Studios.

Latcham ha già collaborato con Gunn durante la realizzazione di Guardiani della Galassia e conosce bene il funzionamento dei grandi franchise cinematografici. Nel corso della sua esperienza alla Marvel ha partecipato allo sviluppo di titoli come Iron Man, Spider-Man e The Avengers, prima di intraprendere un percorso professionale indipendente.

James Gunn e Peter Safran, invece, non spariranno completamente dall'universo DC. Entrambi continueranno a collaborare come produttori a diversi progetti, mentre il regista è attualmente impegnato nella post-produzione di Man of Tomorrow, atteso nelle sale a luglio 2027.

James Gunn tornerà a dedicarsi esclusivamente al cinema dopo l'esperienza DC

James Gunn, ex co-CEO dei DC Studios

Nella parte conclusiva del suo messaggio, il regista ha chiarito di non considerare concluso il proprio rapporto con la DC. Ha infatti rivelato di essere già coinvolto in un nuovo progetto legato al franchise, che sta scrivendo personalmente, anche se il suo futuro sviluppo resta ancora da definire.

Gunn ha inoltre ribadito l'affetto per i personaggi e le persone con cui ha lavorato negli ultimi quattro anni, ringraziando i fan per aver accolto le storie portate sullo schermo.

Resta da capire quale sarà il futuro dell'universo DC sotto la guida di Latcham e quali dei progetti avviati durante l'era Gunn-Safran sopravvivranno alla nuova riorganizzazione. Per Gunn, intanto, la priorità sembra essere tornare dietro la macchina da presa.