Donald Glover ha avuto un ictus: “I medici mi hanno trovato anche un buco nel cuore”

La star della serie televisiva Atlanta e del franchise di Star Wars ha svelato pubblicamente i gravi problemi di salute avuti negli ultimi tempi.

Nell'ottobre 2024, Donald Glover aveva deciso di cancellare le tappe nordamericane ed europee del tour che aveva posticipato per concentrarsi sulla propria salute fisica. Ora la star si è aperta sul tema delle sue condizioni.

Durante un'esibizione canora con Tyler, the Creator, Glover, che esibisce musicalmente con lo pseudonimo Childish Gambino, ha chiarito i misteri intorno alla cancellazione del suo New World Tour dello scorso anno.

I gravi problemi di salute di Donald Glover

"Avevo un dolore davvero forte alla testa in Louisiana e ho comunque fatto lo show" ha spiegato sul palco "Non riuscivo a vedere bene, così quando siamo andati a Houston sono andato in ospedale e il dottore ha detto: 'Hai avuto un ictus'".

Una notizia scioccante: "La prima cosa che ho pensato è stata: 'Oh, eccomi qui a copiare ancora Jamie Foxx'" ha scherzato "Questa è davvero la seconda cosa. La prima è stata: 'Sto deludendo tutti'" ha continuato Glover.

Profilo di Donald Glover in Atlanta

Poco tempo dopo, Donald Glover si è rotto un piede e questo incidente ha permesso di scoprire un altro grave problema di salute: "Hanno trovato un buco nel mio cuore... quindi ho fatto questo intervento chirurgico, e poi ne ho dovuto fare un altro" ha continuato Glover "Dicono che tutti hanno due vite, e la seconda inizia quando ti rendi conto di averne una. Dovresti vivere la tua vita come vuoi. Se dobbiamo fare tutto questo di nuovo, può solo migliorare".

L'annuncio della cancellazione del tour di Donald Glover

Lo scorso anno, per annunciare la cancellazione del tour della star di Atlanta venne pubblicato un post di spiegazioni che poi venne cancellato: "Dopo il mio show a New Orleans, sono andato in ospedale a Houston per verificare un disturbo che era diventato evidente".

"Dopo la valutazione, è stato chiaro che non avrei potuto esibirmi quella sera, e dopo ulteriori esami non avrei potuto esibirmi nel resto del tour negli Stati Uniti nei tempi richiesti. Al momento ho un intervento programmato e ho bisogno di tempo per guarire. Il mio percorso di recupero è qualcosa che devo affrontare seriamente," ha continuato. "Detto ciò, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare il resto del tour nordamericano e le date nel Regno Unito e in Europa" concludeva il post social.