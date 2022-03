Atlanta 3: il trailer dei nuovi episodi con star Donald Glover

Dal 24 marzo arriverà su FX Atlanta 3, la terza stagione della serie con star Donald Glover e il trailer mostra i protagonisti in Europa.

Il 24 marzo arriverà sugli schermi di FX Atlanta 3, la nuova stagione dell'acclamata comedy con star Donald Glover e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso ritorno del pluripremiato show.

Il network americano ha già annunciato che la quarta stagione, in arrivo prossimamente, sarà l'ultima.

Atlanta tornerà con una terza stagione che si svolgerà prevalentemente in Europa e nel Regno Unito, mostrando i protagonisti impegnati in un tour di successo.

Nel video condiviso online si vedono infatti i giovani alle prese con festeggiamenti, tradizioni locali, un po' di malinconia e tanti momenti divertenti.

La seconda stagione di Atlanta si è conclusa con Earn (Donald Glover), Alfred (Brian Tyree Henry) e Darius (Lakeith Stanfield) che sono volati in Europa per un tour rap con Clark County (RJ Walker), con la partnership tra Earn e Alfred apparentemente solida. Tuttavia, Earn e Van (Zazie Beetz) sono in pausa dopo che Van si è trasferita a casa di sua madre con la loro figlia.

In Italia la serie troverà spazio su Disney+, ma la data di uscita non è stata ancora annunbciata.