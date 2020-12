L'amore non va in vacanza: stasera su Rete 4 la commedia con Jude Law e Kate Winslet

Stasera su Rete 4, alle 21:22, va in onda L'amore non va in vacanza, una delle commedie romantiche più amate del periodo natalizio, con Jude Law, Kate Winslet e Cameron Diaz.

Sotto le feste torna in TV, stasera su Rete 4 alle 21:22, una delle commedie a tema più amate: è L'amore non va in vacanza, il film diretto nel 2006 da Nancy Meyers, con un irresistibile gruppo di protagonisti.

Jude Law e Cameron Diaz in una sequenza del film L'amore non va in vacanza

Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet), un'inglese e un'americana, sono state tradite dai rispettivi compagni e hanno momentaneamente perso ogni speranza nell'amore. Desiderose di cambiare qualcosa nella propria vita, si incontrano su Internet e decidono di scambiarsi casa per le vacanze natalizie. Trovandosi in Paesi e contesti completamente diversi, troveranno nuove amicizie e forse anche l'amore, non prima però di aver superato qualche difficoltà.

Per fortuna a rendere più piacevoli i rispettivi soggiorni ci saranno il tenero Graham (Jude Law) e il romantico Miles (Jack Black).

Non solo i nostri protagonisti, tra le apparizioni celebri di L'amore non va in vacanza ci sono anche James Franco e Lindsay Lohan. Dove? Nel trailer action che Amanda sta montando nel bel mezzo della crisi emotiva.