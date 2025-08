L'amore non va in vacanza diventa una serie tv: Apple TV+ vuole adattare il cult con Jude Law e Cameron Diaz

Nel panorama delle produzioni televisive in arrivo, Apple TV+ sta lavorando a una miniserie intitolata The Holiday (L'amore non va in vacanza), un adattamento del celebre film di Nancy Meyers del 2006. La notizia ha creato grande aspettativa, poiché il film originale, con protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, è stato a lungo apprezzato come una delle commedie romantiche più amate degli ultimi vent'anni.

Questa nuova produzione riprenderà la trama originale, ma introdurrà nuovi personaggi e una storia rinnovata, puntando a catturare sia i fan storici che un nuovo pubblico.

La serie sarà prodotta da Left Bank Pictures, con Krissie Ducker - già nota per il lavoro su Sweetpea - nel ruolo di sceneggiatrice e produttrice esecutiva, mentre Rob Delaney, attore e scrittore celebre per la serie Catastrophe, sarà coinvolto come sceneggiatore. Nonostante il forte legame con il film originale, Nancy Meyers non parteciperà direttamente alla realizzazione della miniserie.

Come sarà rinnovata la trama nella miniserie di Apple TV+

La miniserie The Holiday manterrà lo spirito della commedia romantica originale, seguendo la storia di due donne single, una americana e una britannica, che decidono di scambiarsi le case durante il periodo delle vacanze. L'esperienza di questa convivenza temporanea porta entrambe a scoprire nuove prospettive di vita e, ovviamente, l'amore. La serie aggiornerà questi temi con un taglio moderno, introducendo nuovi personaggi e dinamiche che rifletteranno i tempi attuali.

Kate Winslet è tra i protagonisti de L'amore non va in vacanza

Sono in corso le trattative per selezionare le attrici protagoniste che interpreteranno i ruoli principali. Fonti vicine al progetto suggeriscono che le trattative coinvolgono volti noti del cinema e della televisione sia americani sia britannici, con l'obiettivo di trovare interpreti capaci di incarnare la sensibilità e la profondità dei personaggi in questa nuova versione.

Il successo del film originale e l'eredità di Nancy Meyers

Il film The Holiday, uscito durante le festività natalizie del 2006, ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, diventando rapidamente un classico del genere romantico stagionale. La storia raccontava di Amanda, una produttrice di trailer cinematografici a Los Angeles, e Iris, una giornalista londinese, che decidono di scambiarsi casa per affrontare le difficoltà personali. Amanda incontrava il fratello vedovo di Iris, mentre quest'ultima intrecciava una relazione con un compositore di colonne sonore. Nonostante Meyers non avesse originariamente pensato al film come a una pellicola natalizia, il pubblico lo ha abbracciato proprio in quel periodo.

Cameron Diaz e Jude Law in un wallpaper del film L'amore non va in vacanza

Quasi vent'anni dopo, questa nuova produzione intende onorare la tradizione, pur aggiornandola con sensibilità e approcci contemporanei.

La miniserie di Apple TV+ su The Holiday rappresenta quindi un progetto molto atteso, che unisce un patrimonio narrativo consolidato a uno sguardo fresco e attuale. Nonostante la produzione sia ancora nelle fasi preliminari, il potenziale è alto e le aspettative sono elevate. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli, compresa la conferma del cast e la data di uscita ufficiale.