L’amore non va in vacanza, Apple prepara il reboot, ma la regista resta all’oscuro: "Una novità per me"

La regista di commedie romantiche di successo scopre dai social il progetto di Apple per riportare in vita il suo celebre film natalizio, senza aver ricevuto alcun preavviso né coinvolgimento.

Il reboot di L'amore non va in vacanza, celebre commedia romantica firmata da Nancy Meyers nel 2006, è in fase di sviluppo presso Apple Studios, ma la notizia ha colto di sorpresa la stessa regista.

La cineasta, autrice di cult come Tutto può succedere ed È complicato, ha infatti commentato ironicamente l'annuncio sui social, rivelando di non essere stata coinvolta nel progetto. Una scelta che, purtroppo, sembra riflettere una tendenza ormai consolidata nel panorama hollywoodiano.

Apple lavora al reboot, ma Nancy Meyers non era stata avvisata

Nancy Meyers ha scoperto l'esistenza del reboot di L'amore non va in vacanza casualmente Instagram, dove ha trovato un post che annunciava il ritorno del suo film sotto forma di miniserie. "Una novità per me", ha scritto, lasciando intendere una certa amarezza.

Kate Winslet e Jack Black protagonisti del film L'amore non va in vacanza

La mancata comunicazione da parte degli studios non è un caso isolato: nel 2024, più di un terzo dei reboot e sequel messi in produzione non hanno previsto alcun coinvolgimento creativo da parte degli autori originali.

L'amore non va in vacanza, un cult del cinema romantico moderno

L'amore non va in vacanza racconta la storia di Amanda (Cameron Diaz), montatrice di trailer cinematografici di Los Angeles, e Iris (Kate Winslet), giornalista londinese.

Jude Law e Cameron Diaz in una sequenza del film L'amore non va in vacanza

Dopo una delusione amorosa, le due decidono di scambiarsi casa durante le vacanze natalizie, vivendo nuove esperienze e incontrando Graham (Jude Law) e Miles (Jack Black), due uomini destinati a cambiar loro la vita. Un successo internazionale al botteghino che negli anni è diventato un appuntamento fisso delle festività.

Hollywood continua a puntare su sequel e reboot nostalgici

Il caso L'amore non va in vacanza non è isolato. Il ritorno di titoli degli anni '90 e 2000 è ormai una strategia ben definita degli studios americani: tra i progetti in corso figurano Il diavolo veste Prada 2, Io sono leggenda 2, Amori & incantesimi 2, Pretty Princess 3, Jennifer's Body 2, Mamma Mia 3 e molti altri. Operazioni che, sempre più spesso, ignorano le visioni originali degli autori in favore di operazioni su proprietà intellettuali consolidate.

La frustrazione di Meyers e il fallimento del progetto Paris Paramount Mentre Apple rilancia uno dei suoi film più amati, Nancy Meyers fatica a realizzare Paris Paramount, una commedia romantica dal budget imponente con un cast stellare che include Penelope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson.

Nonostante l'interesse suscitato, nessuno studio si è finora detto disposto a produrre il film. Una situazione paradossale per una regista che, tra gli anni '90 e i primi 2000, dominava il box office con successi internazionali.