L'amore non in vacanza 2? Kate Winslet svela che non si è mai parlato di un sequel

L'attrice Kate Winslet ha parlato della possibilità che venga realizzato il sequel della commedia L'amore non va in vacanza.

Kate Winslet ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un sequel di The Holiday - L'amore non va in vacanza, alimentando le speranze dei fan di vedere un secondo capitolo della storia.

Jude Law, recentemente, aveva ripreso brevemente in modo ironico il ruolo avuto nel film durante un pranzo con la sceneggiatrice e regista Nancy Meyers dopo aver ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il commento di Kate sul possibile sequel di L'amore non va in vacanza

Il video della star britannica condiviso da Meyers aveva fatto ipotizzare che Jude Law stesse confermando lo sviluppo di un sequel della commedia romantica L'amore non va in vacanza. Kate Winslet, ha però frenato l'entusiasmo rispondendo a una domanda di Deadline sulla commedia romantica molto apprezzata e vista durante le feste natalizie.

Kate nella commedia natalizia

L'interprete di Iris ha infatti sottolineato che non c'è alcun secondo capitolo della storia all'orizzonte, nonostante le varie ipotesi apparse online: "Onestamente, non si è mai pensato alla possibilità di realizzarlo. Ve lo prometto".

L'attrice ha aggiunto: "In realtà, immagino, sono piuttosto sorpresa che non se ne sia mai parlato perché è quel tipo di film che probabilmente si presterebbe piuttosto bene a un sequel, ma onestamente non se ne è mai parlato".

L'amore non va in vacanza, la costumista orgogliosa degli outfit: "Erano creati per essere senza tempo"

Il commento di Jude Law

Law, recentemente, aveva invece dichiarato che se Nancy Meyers avesse una buona idea potrebbe pensare all'ipotesi di riprendere la parte di Graham, il vedovo che per divertire i figli ogni tanto si mette un tovagliolo in testa e li diverte dando vita a un simpatico personaggio, come accaduto nel recente video pubblicato online. La star britannica ha dichiarato: "Lei lo farebbe solo se ci fosse un'idea forte e in quel caso si tratterebbe di capire se noi quattro torneremmo. Sarei curioso di scoprire cosa stanno tutti facendo".

Jude e Kate erano i protagonisti del film insieme a Cameron Diaz e Jack Black e, difficilmente, un sequel potrebbe essere realizzato senza il coinvolgimento di una delle star.