L'amica geniale 2: ascolti record per il finale di stagione

L'amica geniale 2 chiude in bellezza con ascolti record per il finale di stagione. Ieri sera su Rai1 sono andati in onda gli episodi 7 e 8, quelli che hanno chiuso il secondo ciclo di puntate e hanno sancito a tutti gli effetti il successo della co-produzione RAI ed HBO.

L'ultima puntata de L'amica geniale 2 (qui la nostra recensione) ha registrato una media di 6.941.000 spettatori, pari al 28% di share. In particolare il primo episodio è stato seguito da 7.110.000 spettatori, pari a 25.81 punti di share, mentre il secondo e conclusivo ha ottenuto 6.757.000 spettatori e ben 31.05 punti di share. Non solo dunque l'appuntamento di ieri sera ha superato di 2 punti di share quello della scorsa settimana, ma ha anche vinto la gara con il finale della stagione 1 in termini di spettatori medi, che un anno fa erano stati 6.699.000.

Una sola cosa non è riuscita in pieno ieri sera a L'amica geniale: intaccare gli ascolti del Grande Fratello Vip 2020 che non ha fatto registrare cali e ha conquistato 3.650.000 spettatori con uno share del 18.94%, rimanendo in definitiva stabile rispetto a una settimana fa. Il banco di prova per la serie tv diretta da Saverio Costanzo, con la partecipazione di Alice Rohrwacher, ora saranno gli Stati Uniti, dove la seconda stagione arriverà in primavera.