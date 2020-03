L'amica geniale 2, Gaia Girace: "Sarò nella terza stagione, ma dovrò lasciare il ruolo a un'altra"

Gaia Girace ci sarà nella terza stagione de L'Amica geniale? Sì, lo ha confermato la stessa attrice in un'intervista a Fanpage, spiegando che parteciperà a tre episodi prima di cedere il ruolo di Lila per motivi anagrafici.

Come i lettori di Elena Ferrante sapevano, la terza stagione de L'amica geniale sarà caratterizzato dal cambio generazionale degli attori che interpretano i protagonisti principali della serie. Lenù e Lila cresceranno, diventeranno adulte, quindi è necessario il recasting, Gaia Girace ha spiegato a Fanpage quando dovrà dire al suo personaggio.

I fan dell'attrice originaria di Vico Equense, possono tirare un sospiro di sollievo, Gaia sarà presente nella prossima stagione per almeno tre episodi "Ci sarò anche in tre episodi della terza stagione, non mi vogliono proprio lasciare". L'addio a Lila sarà molto difficile per la Girace, considerato che il personaggio creato da Elena Ferrante le ha dato la possibilità di essere conosciuta in Italia e nel mondo.

Nessuno sa ancora chi presterà il suo volto alle due protagoniste, le speculazioni in rete sono tante. Gaia non sa nulla, lei spera solo che la collega che prenderà il suo posto ami Lila così come l'ha amata lei "almeno un centesimo di come l'ho amata io" precisa l'attrice.

La seconda stagione della serie si è conclusa ieri - qui potete leggere la recensione del finale di stagione di L'amica geniale 2 - e si è rivelata un successo di critica e pubblico, che ha saputo emozionare gli spettatori, anche quelli che non hanno mai letto i romanzo di Elena Ferrante.