Premio UNITA 2025: i cast di Diamanti, Familia e Vermiglio tra le nomination di questa edizione

Saranno annunciati il 24 ottobre, durante una serata evento che si svolgerà al Palazzo Ripetta a Roma, i vincitori della seconda edizione del Premio UNITA, ovvero il riconoscimento istituito dall'associazione U.N.I.T.A. - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che celebra l'eccellenza della recitazione attraverso un premio assegnato dagli stessi attori e attrici ai loro colleghi.

Tra le nomination ci sono quelle al cast di film apprezzati come Familia, Vermiglio e Diamanti, mentre nel settore televisivo sono in corsa per una statuetta gli interpreti di progetti come L'amica geniale e M. Il figlio del secolo.

Lo scopo del Premio UNITA

Il riconoscimento è nato con l'obiettivo di valorizzare e mettere al centro il lavoro degli interpreti italiani, confermando l'impegno dell'associazione - attiva dal 2020 - nella promozione della dignità professionale dell'attore e nella tutela dei suoi diritti, secondo il principio fondante "Diverse interpretazioni, uguali diritti".

Daniela Giordano - Presidente di UNITA - ha dichiarato: "È proprio nei momenti più bui che l'arte e la bellezza ci salvano dal baratro, indicando la via della luce. Per questo il valore di coloro che incarnano le storie nel cinema assume un'importanza fondamentale che va oltre l'intrattenimento. Il premio UNITA celebra le attrici e gli attori attraverso lo sguardo dei colleghi. È un atto di riconoscimento autentico, che parla di stima, condivisione e appartenenza alla stessa comunità artistica e la Festa del Cinema di Roma ci offre ancora una volta il contesto ideale per raccontare la bellezza e la forza delle nostre interpretazioni".

Familia: una foto del film

Durante la serata, oltre ad annunciare i vincitori delle nove categorie, si cercherà di sostenere e far conoscere i progetti di UNITA e raccogliere risorse per garantire assistenza legale e professionale agli interpreti, grazie al contributo dei sostenitori e partner che affiancano l'iniziativa.

La delegazione di UNITA, inoltre, sfilerà sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Le nomination di questa edizione

La lista delle star italiane in corsa per un prestigioso premio è quindi molto lunga e comprende volti molto amati dagli spettatori e dagli appassionati di cinema come Sonia Bergamasco, Alessandro Borghi, Elio Germano che sta ottenendo molti riconoscimenti grazie alla sua interpretazione in Berlinguer. La grande ambizione (di cui potete leggere la nostra recensione), Tecla Insolia, ed Elena Sofia Ricci.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Attrice Protagonista

Sonia Bergamasco - IL NIBBIO

Dea Lanzaro - NAPOLI - NEW YORK

Romana Maggiora Vergano - IL TEMPO CHE CI VUOLE

Barbara Ronchi - FAMILIA

Martina Scrinzi - VERMIGLIO

Miglior Attore Protagonista

Alessandro Borghi - CAMPO DI BATTAGLIA

Elio Germano - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE

Francesco Gheghi - FAMILIA

Fabrizio Gifuni - IL TEMPO CHE CI VUOLE

Lino Musella - LA SCOMMESSA - UNA NOTTE IN CORSIA

Miglior Attrice Non Protagonista

Sabrina Ferilli - LA CITTÀ PROIBITA

Tecla Insolia - FAMILIA

Daniela Marra - IDDU

Roberta Rovelli - VERMIGLIO

Fabrizia Sacchi - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE

Miglior Attore Non Protagonista

Dario Aita - PARTHENOPE

Alioune Badiane - ALTROVE

Francesco Di Leva - FAMILIA

Stefano Pesce - INCANTO (THE VOICE OF THE CIRCUS)

Miglior Cast Film Cinema

BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE

DIAMANTI

FAMILIA

IL TEMPO CHE CI VUOLE

VERMIGLIO

Vermiglio: una scena di gruppo

Miglior Partecipazione Speciale Femminile

Mia Benedetta - INCANTO (THE VOICE OF THE CIRCUS)

Anastasia Kaletchuk - CIAO BAMBINO

Licia Navarrini - LA VITA ACCANTO

Elena Sofia Ricci - DIAMANTI

Dora Romano - IL TRENO DEI BAMBINI

Antonia Truppo - IDDU

Miglior Partecipazione Speciale Maschile

Pierluigi Corallo - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE

Vincenzo Ferrera - IDDU

Corrado Fortuna - FUORI

Peppe Lanzetta - PARTHENOPE

Vince Vivenzio - CAMPO DI BATTAGLIA

Miglior Cast serie TV Italiana