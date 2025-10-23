Premio UNITA 2025: i cast di Diamanti, Familia e Vermiglio tra le nomination di questa edizione

Saranno annunciati il 24 ottobre, durante una serata evento che si svolgerà al Palazzo Ripetta a Roma, i vincitori della seconda edizione del Premio UNITA, ovvero il riconoscimento istituito
dall'associazione U.N.I.T.A. - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che celebra l'eccellenza
della recitazione attraverso un premio assegnato dagli stessi attori e attrici ai loro colleghi.
Tra le nomination ci sono quelle al cast di film apprezzati come Familia, Vermiglio e Diamanti, mentre nel settore televisivo sono in corsa per una statuetta gli interpreti di progetti come L'amica geniale e M. Il figlio del secolo.
Lo scopo del Premio UNITA
Il riconoscimento è nato con l'obiettivo di valorizzare e mettere al centro il lavoro degli interpreti italiani, confermando l'impegno dell'associazione - attiva dal 2020 - nella promozione della dignità professionale dell'attore e nella tutela dei suoi diritti, secondo il principio fondante "Diverse interpretazioni, uguali diritti".
Daniela Giordano - Presidente di UNITA - ha dichiarato: "È proprio nei momenti più bui che l'arte e la bellezza ci salvano dal baratro, indicando la via della luce. Per questo il valore di coloro che incarnano le storie nel cinema assume un'importanza fondamentale che va oltre l'intrattenimento. Il premio UNITA celebra le attrici e gli attori attraverso lo sguardo dei colleghi. È un atto di riconoscimento autentico, che parla di stima, condivisione e appartenenza alla stessa comunità artistica e la Festa del Cinema di Roma ci offre ancora una volta il contesto ideale per raccontare la bellezza e la forza delle nostre interpretazioni".
Durante la serata, oltre ad annunciare i vincitori delle nove categorie, si cercherà di sostenere e far conoscere i progetti di UNITA e raccogliere risorse per garantire assistenza legale e professionale agli interpreti, grazie al contributo dei sostenitori e partner che affiancano l'iniziativa.
La delegazione di UNITA, inoltre, sfilerà sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
Le nomination di questa edizione
La lista delle star italiane in corsa per un prestigioso premio è quindi molto lunga e comprende volti molto amati dagli spettatori e dagli appassionati di cinema come Sonia Bergamasco, Alessandro Borghi, Elio Germano che sta ottenendo molti riconoscimenti grazie alla sua interpretazione in Berlinguer. La grande ambizione (di cui potete leggere la nostra recensione), Tecla Insolia, ed Elena Sofia Ricci.
Ecco tutte le nomination:
Miglior Attrice Protagonista
- Sonia Bergamasco - IL NIBBIO
- Dea Lanzaro - NAPOLI - NEW YORK
- Romana Maggiora Vergano - IL TEMPO CHE CI VUOLE
- Barbara Ronchi - FAMILIA
- Martina Scrinzi - VERMIGLIO
Miglior Attore Protagonista
- Alessandro Borghi - CAMPO DI BATTAGLIA
- Elio Germano - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE
- Francesco Gheghi - FAMILIA
- Fabrizio Gifuni - IL TEMPO CHE CI VUOLE
- Lino Musella - LA SCOMMESSA - UNA NOTTE IN CORSIA
Miglior Attrice Non Protagonista
- Sabrina Ferilli - LA CITTÀ PROIBITA
- Tecla Insolia - FAMILIA
- Daniela Marra - IDDU
- Roberta Rovelli - VERMIGLIO
- Fabrizia Sacchi - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE
Miglior Attore Non Protagonista
- Dario Aita - PARTHENOPE
- Alioune Badiane - ALTROVE
- Francesco Di Leva - FAMILIA
- Stefano Pesce - INCANTO (THE VOICE OF THE CIRCUS)
Miglior Cast Film Cinema
- BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE
- DIAMANTI
- FAMILIA
- IL TEMPO CHE CI VUOLE
- VERMIGLIO
Miglior Partecipazione Speciale Femminile
- Mia Benedetta - INCANTO (THE VOICE OF THE CIRCUS)
- Anastasia Kaletchuk - CIAO BAMBINO
- Licia Navarrini - LA VITA ACCANTO
- Elena Sofia Ricci - DIAMANTI
- Dora Romano - IL TRENO DEI BAMBINI
- Antonia Truppo - IDDU
Miglior Partecipazione Speciale Maschile
- Pierluigi Corallo - BERLINGUER - LA GRANDE AMBIZIONE
- Vincenzo Ferrera - IDDU
- Corrado Fortuna - FUORI
- Peppe Lanzetta - PARTHENOPE
- Vince Vivenzio - CAMPO DI BATTAGLIA
Miglior Cast serie TV Italiana
- AVETRANA - QUI NON È HOLLYWOOD
- L'AMICA GENIALE
- L'ARTE DELLA GIOIA
- M. IL FIGLIO DEL SECOLO
- STORIA DELLA MIA FAMIGLIA