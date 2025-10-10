Lady Gaga nel cast del film Il Diavolo Veste Prada 2!

La star della musica è stata impegnata a Milano in alcuni ciak dell'atteso sequel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway.

Nel cast dell'atteso Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell'amata commedia con Meryl Streep e Anne Hathaway, ci sarà anche Lady Gaga.

La star della musica, che ha avuto già varie esperienze come attrice, è infatti stata coinvolta nel progetto e ha girato alcune scene durante una pausa del suo Mayhem Ball Tour.

Il coinvolgimento della popstar

Le riprese del sequel del cult Il diavolo veste Prada sono in corso a Milano e Lady Gaga è stata avvistata sul set in Italia dopo aver concluso i quattro concerti sold out che si sono svolti sul palco dell'O2 arena di Londra.

Domenica la popstar sarà di nuovo impegnata dal vivo per la data in programma a Stoccolma.

Tra i ciak avvenuti a Milano ci sono anche quelli realizzati durante la settimana della moda. Meryl Streep e Stanley Tucci erano in prima fila alla sfilata di Dolce & Gabbana e l'interprete di Miranda è stata inoltre immortalata durante un'interazione con Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue che ha ispirato la creazione del personaggio.

Il romanzo di Lauren Weisberger, arrivato nelle librerie nel 2003, era infatti ispirato al periodo in cui aveva lavorato come assistente di Wintour negli uffici del popolare magazine.

Le anticipazioni su Il Diavolo veste Prada 2

Nel sequel, secondo le prime indiscrezioni, Miranda dovrà fare i conti con il declino della carta stampata e si ritroverà a scontrarsi con la sua ex assistente Emily, interpretata da Emily Blunt, che ora lavora per un'azienda che potrebbe aiutare la rivista grazie alle inserzioni pubblicitarie.

Per ora non è emerso nessun dettaglio riguardante il modo in cui Andy (Anne Hathaway) verrà coinvolta nella situazione, considerando che alla fine del primo film lasciava Runway e iniziava a lavorare per un quotidiano.

Nel cast ci saranno anche Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley e Patrick Brammall.

David Frankel sarà nuovamente impegnato alla regia, mentre Aline Brosh McKenna firmerà la sceneggiatura del sequel.

L'attesa dei fan proseguirà fino al mese di maggio 2026, mese in cui 20th Century Studios ha intenzione di distribuire nei cinema di tutto il mondo il film.