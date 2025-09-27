Il diavolo veste Prada 2 alla Milano Fashion Week! La vera sfilata Dolce&Gabbana è il set di Miranda Priestly

Le riprese dell'attesissimo sequel del film con Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto capolino nel pomeriggio sulla passerella milanese.

Moda e cinema si sono fusi in una sola arte nel pomeriggio meneghino della Milano Fashion Week: il set de Il diavolo veste Prada 2 si è spostato proprio in Italia, approfittando del vero evento in corso in questi giorni.

Le strade del capoluogo lombardo, le sfilate e gli hotel storici sono diventati teatro dei ciak del sequel tanto atteso con Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci.

Le riprese de Il diavolo veste Prada 2 alla sfilata di Dolce&Gabbana

Il momento clou della fase di lavori italiana del film è avvenuto oggi nel primo pomeriggio, con la sfilata primavera/estate 2026 di Dolce&Gabbana, durante la quale Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly ha fatto il suo ingresso insieme a Stanley Tucci nel ruolo di Nigel, e Simone Ashley.

Un'esperienza unica per i presenti, che hanno potuto assistere alle riprese su un set cinematografico nel bel mezzo di una delle più importanti sfilate dell'anno. Un cameo che non era stato annunciato e che ha felicemente stupito i partecipanti.

Le riprese in Italia de Il diavolo veste Prada 2

Da qualche settimana era stato annunciato l'avvento della troupe e del cast a Milano in autunno per alcune riprese del film. Oltre a Meryl Streep erano attese in città anche Anne Hathaway, Emily Blunt insieme a Stanley Tucci.

Nel primo film le protagoniste viaggiavano a Parigi mentre per il sequel la scelta è ricaduta sulla moda meneghina. Migliaia le comparse coinvolte nelle riprese e l'intera città è diventata un vero e proprio set cinematografico nelle vie della moda e nei ristoranti più chic.

Il cast de Il diavolo veste Prada 2 comprende Meryl Streep, Anne Hathaway nel ruolo di Andy Sachs, Emily Blunt nei pani di Emily Charlton, Stanley Tucci, Patrick Brammall, Simone Ashley, Kenneth Branagh nei panni del marito di Miranda Priestly e Pauline Chalamet.