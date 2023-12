La zona d'interesse: il film di Jonathan Glazer si svela nel nuovo trailer

A24 ha rilasciato un nuovo trailer di La zona d'interesse (The Zone of Interest), il prossimo dramma storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale diretto da Jonathan Glazer. La pellicola è già stata presentata in concorso a Cannes 2023, dove ha conquistato il Grand Prix.

La nuova clip continua a mostrare la vita idilliaca di una famiglia nazista tedesca che vive vicino al campo di concentramento di Auschwitz. Il video mostra anche alcune delle prime reazioni della critica.

Di seguito potete guardare il trailer:

Basato sul romanzo di Martin Amis del 2014, La zona d'interesse è scritto e diretto da Jonathan Glazer, che fa il suo ritorno alla regia dopo un decennio dalla direzione di Under the Skin del 2013. La sinossi recita: "Il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, e sua moglie Hedwig, cercano di costruire una vita da sogno per la loro famiglia in una casa e in un giardino vicino a un campo di concentramento".

Il film è interpretato da Christian Friedel nel ruolo del comandante del campo di Auschwitz Rudolf Höss, Sandra Hüller nel ruolo di Hedwig Höss, Johann Karthaus nel ruolo di Klaus Höss, Nele Ahrensmeier in quello di Inge-Brigitt Höss, Lilli Falk in quello di Heidetraut Höss e Medusa Knopf nel ruolo di Elfriede.