La zona d'interesse di Jonathan Glazer torna al cinema dal 26 al 29 gennaio per il Giorno della Memoria

Dopo il successo di pubblico e critica che gli ha fruttato ben due Oscar, in occasione del Giorno della Memoria fa ritorno al cinema La zona d'interesse di Jonathan Glazer, che sarà di nuovo in sala torna in sala il 26, 27, 28 e 29 gennaio.

Definito il miglior film sull'Olocausto dai tempi di Schindler's List, il film torna a raccontare il dramma della persecuzione ebraica con un linguaggio cinematografico potente e innovativo.

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, distributori italiani del film, dopo il grande successo al botteghino dello scorso anno (il film ha totalizzato 4.841.953,89€ di incasso con 723.008 presenze), hanno deciso di riprogrammare la pellicola per quattro giorni in occasione della Giornata della Memoria, proprio per l'alto valore di testimonianza del film, che rappresenta l'opera chiamata a raccogliere in questo decennio l'eredità dei grandi capolavori del cinema che, da Schindler's List a Il Pianista, da Train de Vie a La vita è bella, hanno raccontato una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.

La zona d'interesse: una scena del film

La sinossi

Come anticipa la nostra recensione de La zona d'interesse, il film racconta l'altra faccia del male. Una deliziosa villetta, un giardino paradisiaco e l'agghiacciante serenità di una famiglia che, tra gite in barca e feste in piscina, ignora l'orrore al di là del muro. Un capolavoro cinematografico acclarato che porta il tema dell'Olocausto in territori finora inesplorati.

Prodotto da A24 e Extreme Emotions, La zona d'interesse sarà nelle sale italiane dal 26 al 29 gennaio 2025 distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.