The Zone of Interest: la prima foto del nuovo film di Jonathan Glazer

Il regista Jonathan Glazer è tornato dietro la macchina da presa e A24 ha ora condiviso la prima foto ufficiale di The Zone of Interest.

Il progetto si basa sul romanzo scritto nel 2014 da Martin Amis.

La trama di The Zone of Interest

Al centro della trama di The Zone of Interest ci saranno Rudolf Höss (Christian Friedel), il comandante di Auschwitz, e sua moglie Hedwig (Sandra Juller), entrambi impegnati a costruire una vita da sogno per la propria famiglia nel giardino accanto al campo di concentramento.

Tra le pagine si racconta poi l'amore nato tra un ufficiale nazista e Hedwig. La storia sarà raccontata attraverso tre prospettive diverse.

The Zone of Interest: la prima foto del film

Nel cast ci sono anche Max Beck, Ralph Herforth, Stephanie Petrowitz, Sascha Maaz, Marie Rosa Tietjen, e Lilli Falk.

Paul Watts ha firmato il montaggio del film, mentre Lukasz Zal (Ida) è il direttore della fotografia.

Le musiche originali sono poi composte da Mica Levi, che ha già collaborato con Glazedr in occasione di Under the Skin.

Le dichiarazioni del regista

Il regista, parlando del progetto, ha dichiarato che offrirà un approccio diverso all'Olocausto: "Mi ricordo di essere rimasto davvero colpito dai volti di chi era lì, di chi osservava, dei complici. Ho iniziato a chiedermi come fosse possibile assistere e osservare quello che stava accadendo. Alcune delle persone l'hanno in realtà apprezzato, lo spettacolo legato a quanto accadeva, quella specie di circo". Glazer ha dichiarato: "Penso che la paura sia sempre presente e questo porta le persone a un comportamento irrazionale. La folla incoraggia a rinunciare una responsabilità personale. L'ascesa del nazional socialismo in Germania, ad esempio, era come una febbre che ha preso il controllo delle persone. Possiamo vedere che sta accadendo ancora".