La Torre Nera, Ron Howard ammette: "Ho fatto uno sbaglio"

Ron Howard ha ammesso di aver fatto uno sbaglio riguardo a La Torre Nera. Il film si è rivelato un flop a livello di critica e pubblico e il regista che ha seguito lo sviluppo del progetto fin da dopo l'abbandono di J.J. Abrams ha ammesso di aver commesso un errore.

La Torre Nera: Idris Elba in un momento del film

La Torre Nera, mastodontica saga letteraria firmata da Stephen King, è stata oggetto di numerosi tentativi di adattamenti. Impresa non facile, come ha saggiato con mano Ron Howard dirigendo il film del 2017 che avrebbe dovuto aprire la strada a numerosi sequel per il cinema e la tv. Nonostante il cast di altissimo livello, composto da Idris Elba e Matthew McConaughey, La Torre Nera non ha convinto nessuno, come sottolinea anche la nostra recensione de La Torre Nera. Ron Howard ha analizzato cosa non ha funzionato nel progetto spiegando:

"Avrebbe dovuto essere un horror. E' approdato in un luogo in cui le nostre menti e quelle delle studio pensavano che dovesse essere una sorta di avventura adolescenziale. Credo che abbiamo commesso un errore, avremmo dovuto fare un film più cupo, più hard-boiled, avremmo dovuto concentrarci più sul personaggio del Pistolero che su quello di Jake. A posteriori credo che sarebbe stato più interessante. Ci siamo sempre sentiti come se ci stessimo trattenendo, probabilmente è dipeso da questo".

La Torre Nera: Cos'è "veramente" la saga creata da Stephen King?

Sony ha deciso di puntare su un rating PG-13, eliminando tutte le parti dark della storia e concentrandosi più sull'aspetto avventuroso, ma così il materiale ne è risultato impoverito. Lo stesso Stephen King ha sottolineato gli errori commessi nel caso de La Torre Nera specificando le ragioni del flop.

Nonostante lo stop momentaneo, adesso è in lavorazione un adattamento televisivo de La Torre Nera prodotto da Amazon Prime che, ci auguriamo, abbia maggior successo del film.