Stephen King sta creando nuovo materiale per la serie tv tratta dalla saga La Torre Nera

Stephen King ha rivelato che sta scrivendo nuovo materiale per la serie tv dedicata alla saga La Torre Nera, il progetto che sta venendo sviluppato da Mike Flanagan.

Lo scrittore, durante l'IGN Fan Fest 2025, ha risposto a una domanda relativa al suo coinvolgimento nello show, quasi sicuramente rendendo felici molti fan che attendono da tempo l'adattamento per il piccolo schermo.

Le dichiarazioni di King sulla serie La Torre Nera

Nel 2020 Stephen King aveva contribuito alla realizzazione di The Stand, la serie andata in onda su Paramount+, creando nuovo materiale. Lo scrittore ha ora confermato che sta lavorando nello stesso modo in vista della produzione degli episodi che porteranno sugli schermi la storia raccontata in La Torre Nera.

King sarà coinvolto nel nuovo show televisivo

King ha dichiarato: "Tutto quello che posso dire è che accadrà. Ora sto scrivendo delle cose e penso sia tutto quello che voglio dire perché si rischia di dare il via ad alcune cose e situazioni. Attualmente sono impegnato nel processo e dire troppo potrebbe portare sfortuna".

Un progetto da tempo in fase di sviluppo

Lo scrittore ha iniziato a scrivere la saga negli anni '70 e più volte si è provato a portarne la storia sugli schermi, ottenendo dei risultati non particolarmente soddisfacenti. Mike Flanagan, che dovrebbe essere coinvolto come sceneggiatore e regista della serie, alcuni anni fa aveva assicurato che il progetto rispetterà l'opera originale: "Non cercheremo di trasformarla in qualcosa di diverso, di farla diventare simile a Star Wars o Il Signore degli Anelli perché è così, ed è perfetta. La trovo entusiasmante come tutte quelle cose e altrettanto immersiva. Si tratta di una storia su un piccolo gruppo di persone, con tutto che va contro di loro, e loro uniscono le forze. Se resterà in quel modo andrà bene e nessuno riuscirà a non emozionarsi".