Stephen King, Frank Darabont spiega perché ha rifiutato di adattare La Torre Nera: "Era una sfida enorme"

Frank Darabont è uno dei registi maggiormente legati alle opere di Stephen King sul grande schermo. Darabont si è occupato della regia di film acclamati da critica e pubblico come Le ali della libertà, Il miglio verde e The Mist.

Il regista avrebbe dovuto girare anche il film su La torre nera ma la collaborazione non si concretizzò. In passato, Stephen King disse che fu lui a rifiutare il nome di Darabont perché già troppo impegnato mentre il regista ha dichiarato esattamento il contrario.

Frank Darabont non ha voluto girare La torre nera

"In realtà, posso correggere questa cosa: sono stato io a rifiutare Steve" ha dichiarato Darabont "Mi ha chiamato una volta, e non è stata l'unica volta che mi ha chiamato, ma una volta mi ha chiesto se fossi interessato a occuparmi de La torre nera. Ero molto lusingato e molto onorato che me lo avesse chiesto. Ma, accidenti, gran parte di quella storia è così interiorizzata. È tutta nella testa dei personaggi, ed è anche una storia enorme, senza fine. Ho pensato: 'oh mio Dio, questo potrebbe essere il prossimo decennio della mia vita e potrei comunque non fare centro, perché è una cosa diabolicamente difficile da adattare. E a quel punto ero comunque esausto".

Matthew McConaughey in una scena de La torre nera

A quel punto, Frank Darabont decise di rifiutare: "E gli ho detto: 'Steve, ti voglio bene... grazie per avermelo chiesto, ma devo rinunciare'. Mi sarei bloccato completamente se avessi accettato. Lui è stato molto, molto gentile al riguardo e poi è andato avanti. Un paio d'anni dopo, mentre stavamo parlando, gli ho detto: 'Allora, cosa sta succedendo con La torre nera'? Non lo so, potrei anche ripensarci'. E lui mi ha risposto: 'Oh no, ormai è con qualcun altro'. Quindi, forse è da lì che nasce l'idea che sia stato lui a rifiutare me. Chissà. Erano semplicemente conversazioni informali che ogni tanto capitano tra me e Steve King, una delle persone più straordinarie del mondo. Gli devo davvero tantissimo. Puoi immaginare: tutta la mia carriera da regista la devo a Steve King".

La torre nera sullo schermo

La torre nera è stato adattato per la prima volta nel 2017 diretto da Nikolaj Arcel, con Idris Elba nel ruolo di Roland, Matthew McConaughey in quello di Walter Padick e Tom Taylor in quello di Jake Chambers.

Il film è stato accolto negativamente sia dalla critica sia dal pubblico. Una serie de La torre nera firmata da Mike Flanagan è in cantiere. Frank Darabont è tornato di recente dietro la macchina da presa dirigendo gli episodi 3 e 5 di Stranger Things 5.