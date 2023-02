La Sirenetta, un leak dai materiali promozionali rivela l'aspetto di Sebastian nel live-action Disney?

Manca ancora qualche mese prima che La Sirenetta possa emergere dagli oceani e fare il suo debutto al cinema, e sono ancora tante le domande sul nuovo live-action Disney. Ad esempio, in molti si chiedono che aspetto potrebbe avere il personaggio di Sebastian nel film, e ora una risposta sarebbe arrivata grazie al leak di uno dei materiali promozionali.

La curiosità dei fan su come verranno resi i personaggi più amati nei live-action Disney in arrivo su piccolo e grande schermo - per quanto possano avvicinarsi o meno ai classici animati Disney, alla versione originale della storia, o metterci del loro - è sempre più che legittima, specialmente dopo che sono stati condivisi dettagli in merito alla realizzazione del film e ne è stato annunciato il cast (ricordate la questione Mushu per il live-action di Mulan?).

Nel caso de La sirenetta, abbiamo già potuto assistere alla resa di diversi personaggi grazie al recente teaser trailer del film con Halle Bailey, ma c'è qualcuno che non ci era ancora stato mostrato... Il consigliere reale Sebastian.

La Sirenetta, in fondo al mar con il teaser trailer italiano del nuovo live-action Disney

Interpretato da Daveed Diggs, il suo è uno dei personaggi più amati della versione animata dell'89, e tra i più attesi del nuovo film. Ma che aspetto avrà nella pellicola?

A quanto pare, quello che vedete in quest'immagine segnalata anche da CBM, che sembrerebbe provenire da un libro tie-in del film.

Cosa ve ne pare? Vi convince, a prima vista?

Per scoprire se le prime impressioni possono essere corrette, positive o negative che siano, dovremo tuttavia attendere il 24 maggio, quando La Sirenetta approderà al cinema.