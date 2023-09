La promessa, Mediaset ci ripensa: la soap spagnola resta, cambia orario il daytime del Grande Fratello

Mediaset ci ripensa e conferma la messa in onda de La Promessa, la soap spagnola, nonostante inizialmente ne avesse pianificato una sospensione per dare spazio alle fasce quotidiane del Grande Fratello e di Amici di Maria De Filippi. Gli ottimi ascolti della serie, e le numerose richieste da parte degli spettatori, hanno persuaso i dirigenti di Cologno Monzese a optare, come anticipato da Davide Maggio, per lo spostamento del daily del programma di Alfonso Signorini.

La puntata trasmessa venerdì 22 settembre doveva essere l'ultima de La Promessa prima di una sospensione, della quale Mediaset non aveva fornito una durata precisa. Sorprendentemente, la storia di Jana Expósito e degli altri personaggi protagonisti della soap spagnola non è scomparsa dai palinsesti di Canale 5, ma ha trovato spazio al posto della fascia giornaliera del Grande Fratello. Il programma di Alfonso Signorini, dopo essersi spostato dal venerdì al giovedì sera per evitare il confronto con Tu si que vales, si trova ora costretto ad abbandonare anche la storica fascia pomeridiana, segno di una diminuzione sia degli ascolti che del consenso da parte del pubblico.

La promessa anticipazioni 22 settembre: nell'ultima puntata Catalina fa una scoperta che la sconvolge

Gli appassionati de La promessa devono accontentarsi di una versione light della soap, che andrà in onda dalle 16:40 alle 16:55, per circa quindici minuti, facendo così da traino al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Il daytime di Amici di Maria De Filippi, che ha appena deciso gli allievi che parteciperanno a questa edizione di Amici, continuerà ad occupare lo slot delle 16:10. A traslocare, ancora una volta è il Grande Fratello.

Grande Fratello: riassunto e nomination della quarta puntata: in cinque al televoto per l'eliminazione

La fascia quotidiana del reality show andrà in onda tra Mattino 5 News e Forum, intorno alle 10:55. Il secondo appuntamento sarà trasmesso tra il TG5 delle 13.30 e Beautiful. Entrambi i daily avranno la durata di circa cinque minuti