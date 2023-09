Grande Fratello: riassunto e nomination della quarta puntata: in cinque al televoto per l'eliminazione

La quarta puntata del Grande Fratello ha raccontato la storia di Samira, ed ha visto un chiarimento tra Beatrice Luzzi e i suoi coinquilini che si sono coalizzati contro di lei. I nominati per il televoto sono Arnold, Grecia, Claudio, Giselda e Vittorio.

Riassunto della puntata del Grande Fratello del 21 settembre

Beatrice contro tutti

La puntata è iniziata con un chiarimento tra Beatrice Luzzi e i suoi coinquilini, che si sono uniti contro di lei, accusandola di essere ipocrita nel gioco proposto dagli autori durante la settimana. L'attrice, dall'alto della sua dialettica, si è difesa dalle accuse, ricevendo l'appoggio di Cesara Buonamici. L'opinionista comunque ha esortato Beatrice a socializzare di più con i suoi compagni d'avventura.

Fiordaliso contro Claudio Roma

Durante la settimana, Claudio Roma ha avuto un confronto con Fiordaliso. Il veterinario ha detto a Fiordaliso che, avendo il doppio dei suoi anni, non aveva diritto a restare nella casa in quanto aveva già realizzato i suoi sogni. Durante la puntata, Claudio si è scusato, ma è stato ripreso da Cesara Buonamici per il tono e il contenuto delle sue dichiarazioni: "Ci sono modi e modi, e quello non era appropriato", ha commentato l'opinionista.

Le storie del Grande Fratello

La storia di Samira

Samira ha raccontato la storia del padre, mai conosciuto: "Chiedevo sempre a mia madre di raccontarmi com'era mio padre. Lei mi ha sempre descritto in modo molto positivo. Mia madre ha sempre protetto e difeso la mia privacy in modo estremo. Mi diceva sempre: 'Se vorrai cercarlo, ti aiuterò in ogni modo'. Non ho mai avvertito alcun ostacolo da parte sua. Alcuni anni fa ho chiesto a mia madre delle foto di mio padre. Mi ha regalato una sua foto, ma per due anni non l'ho mai aperta. Poi, crescendo, ho cominciato a conoscere meglio me stessa", ha detto la gieffina

La modella, terza classificata a Miss Italia, infine ha svelato di aver parlato una volta a telefono con suo padre: "Non c'è stata confidenza perché siamo estranei. Mi ha detto che ha una moglie e tre bambini. Io gli ho detto che avrei piacere a conoscerlo. Lui ha detto più avanti magari sì".

Le sorprese per Lorenzo e Paolo

Anche Lorenzo e Paolo hanno ricevuto delle sorprese dai propri familiari. Il primo ha avuto l'opportunità di guardare un video messaggio registrato da sua moglie e da suo figlio, il piccolo Dante, concepito grazie alla fecondazione assistita. Paolo ha raccontato che non vede suo padre da tempo a causa dei problemi legati all'alcol. Il macellaio, recentemente coinvolto in una controversia per delle dichiarazioni inopportune, ha potuto abbracciare sua madre, la quale gli ha chiesto di riavvicinarsi al padre.

Televoto, suite e nomination

Il televoto del pubblico: Arnold a rischio eliminazione

Al televoto per decidere il concorrente ha rischio eliminazione erano finiti quattro concorrenti, il meno votato è stato Arnold, entrato nella seconda puntata del reality show. Ecco le percentuali di voto: Vittorio 33%, Beatrice 26%, Lorenzo 21%, Arnold 20%.

La suite speciale

Nella casa del Grande Fratello esiste una suite speciale, i primi a goderne saranno Garibaldi e Giselda, quest'ultima ha avuto la possibilità di scegliere una terza persona da portare con lei. La Torresan ha votato per Samira, e Giuseppe è soddisfatto, dato che tutti sanno che la ragazza piace molto al concorrente calabrese. Qui trovate chi è Giuseppe Garibaldi.

Le nomination della quarta puntata

La quarta puntata si è conclusa con le nomination che indicheranno i concorrenti a rischio eliminazione insieme a Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli, i meno votati delle puntate precedenti. Gli immuni scelti dalla casa sono Fiordaliso, Ciro Petrone, Alex Schwazer, Paolo Masella, Marco Fortunati e Massimiliano Varrese. Cesara Buonamici salva Beatrice Luzzi.

Le nomination palesi

Anita nomina Valentina

Lorenzo nomina Claudio

Samira nomina Heidi

Claudio nomina Giselda

Rosy nomina Valentina

Angelica nomina Claudio

Valentina nomina Anita

Heidi nomina Giselda

Giselda nomina Claudio

Letizia nomina Claudio

Vittorio nomina Angelica

Le nomination degli immuni nel segreto del Confessionale

Alex nomina Vittorio

Fiordaliso nomina Vittorio

Giuseppe nomina Claudio

Paolo nomina Giselda

Beatrice nomina Lorenzo

Ciro nomina Anita

Marco nomina Vittorio

Giselda nomina Rosy

Arnold nomina Heidi

I concorrenti in nomination per l'eliminazione sono: Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi. Uno di loro sarà il primo concorrente eliminato di questa edizione del Grande Fratello nella puntata del 25 settembre.