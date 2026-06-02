La Promessa anticipazioni 3 giugno: Curro accusa Lorenzo per la morte di Jana

Curro, sconvolto dalla verità rivelata da Lope, è convinto che Lorenzo sia responsabile della morte di Jana e decide di affrontarlo direttamente in un duro scontro a Palazzo.

Le anticipazioni de La Promessa del 3 giugno mostrano un punto di svolta drammatico. Curro, dopo una rivelazione scioccante di Lope, accusa apertamente Lorenzo di essere coinvolto nella morte di Jana e prepara un confronto diretto. Nel frattempo Don Alonso non riesce a trovare un medico che possa visitare la piccola Rafaela.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il regalo di Leocadia viene finalmente svelato: la nobildonna dona a Don Alonso un'automobile di lusso. Il Marchese resta spiazzato e lusingato, cadendo nella trappola: Leocadia punta a legarlo a sé per impedirgli di schierarsi con Manuel nella guerra per il controllo dell'hangar.

L'incubo di Don Ricardo diventa realtà quando riceve la divisa da valletto. Non scontento, Don Cristóbal costringe lui e il figlio Santos a fare da manovali per rinnovare il suo ufficio, Nel frattempo, scatta l'allarme per Lope: sebbene sia sfuggito a Lorenzo, il cuoco non è ancora rientrato a Palazzo. Vera è profondamente preoccupata e teme che gli scagnozzi di suo padre, il Duca de Carril, lo abbiano intercettato lungo la strada.

La Promessa anticipazioni: Curro vuole affrontare Lorenzo

Lope torna finalmente a casa sano e salvo, ponendo fine all'angoscia di Vera. Ad accoglierlo trova un Curro profondamente riconoscente, che lo ringrazia di cuore per l'immenso rischio corso all'interno della dimora dei De Carril. Ma la felicità del ritorno lascia subito spazio all'orrore delle rivelazioni. Lope confessa a Curro una verità amara: il Duca e Don Lorenzo hanno distrutto il quaderno dalla copertina dorata.

Lope è interpretato dall'attore Enrique Fortùn

Curro è convinto: Lorenzo ha ucciso Jana!

Invece di abbattersi, l'ex baronetto capisce che questa è la prova definitiva: se Lorenzo ha bruciato quel quaderno e risulta così pesantemente invischiato negli affari della gioielliera Llop (la scomparsa Esmeralda), significa solo una cosa. Il Capitano de la Mata è il mandante del suo tentato omicidio alla battuta di caccia ed è il vero colpevole della morte di Jana. Furioso e accecato dal dolore per la perdita della sorella, Curro prende una decisione estrema: decide di affrontare direttamente Lorenzo in un faccia a faccia che si preannuncia di fuoco.

Don Cristóbal spia Maria e Petra

Petra e Maria Fernandez provano a chiamare segretamente il vescovado per ottenere informazioni cruciali su Samuel. Il loro piano clandestino, però, fallisce miseramente. Don Cristóbal le scopre in flagrante mentre sono al telefono. Subito dopo, lo stesso Cristóbal si avvicina a Lope per chiedergli conto del corso di cucina**, stringendo la sua morsa di controllo anche sul giovane cuoco appena rientrato.

Nessun medico per la piccola Raffaella

La situazione della figlia di Catalina e Adriano si fa di ora in ora più disperata. Raffaella continua ad avere una febbre altissima e la madre è ormai logorata dalle notti in bianco e dal terrore di perderla. A peggiorare il dramma c'è l'isolamento della tenuta: Don Alonso non riesce a trovare nessun medico nella regione disposto a venire a Palazzo per visitare la neonata. Una corsa contro il tempo drammatica che rischia di finire in tragedia se qualcuno non interverrà con urgenza.