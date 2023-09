La promessa anticipazioni 22 settembre: nell'ultima puntata Catalina fa una scoperta che la sconvolge

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda venerdì 22 settembre su Canale 5 alle 16:25 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 21 settembre.

La promessa va in pausa, da lunedì 25 settembre al suo posto tornerà il daytime di Amici di Maria De Filippi

La promessa: riassunto della puntata del 21 settembre

Curro decide di chiedere a Lorenzo perché lo tratti sempre con così tanta sufficienza ma non riesce a ottenere nient'altro che un'altra dimostrazione di violenza da parte del padre. Pia riesce a convincere Gregorio a trattare il personale con più gentilezza e a non creare così tanta pressione.

La Promessa, anticipazioni 22 settembre

Nonostante le assicurazioni date a Pia, Don Gregorio continua a tormentare Don Romulo ed è ormai chiaro che il nuovo maggiordomo abbia un conto in sospeso con il suo collega.

Nell'episodio di venerdì: Mauro scopre chi ha rubato la spilla

Incaricato da Catalina e Martina, Mauro si è messo alla ricerca dell'usuraio che ha comprato la spilla della madre di Catalina che qualcuno ha rubato a La promessa.

Nella nuova puntata della soap: Mauro racconta tutto a Catalina

Mauro ha trovato l'usuraio che ha acquistato la spilla di Catalina e finalmente ha scoperto l'identità di chi gliel'ha venduta dopo averla sottratta a Catalina.

Nella prossima puntata: la sorpresa di Catalina

Catalina, dopo aver parlato con Mauro, ha modo di intervenire ma la ragazza si troverà di fronte una realtà completamente diversa da quella che immaginava.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Jana e Catalina sono nell'hangar intente a sistemare l'aeroplano di Manuel