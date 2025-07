La Promessa anticipazioni 24 luglio: Ayala tenta di strangolare Petra, Martina lo ferma in extremis

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Catalina pretende una decisione definitiva e dà un ultimatum a Pelayo.

Riassunto dell'episodio precedente:

Petra è convinta che Marcelo abbia tradito Teresa con un bacio a Raquel. Per lei, come per molti alla tenuta, Marcelo e Teresa sono sposati, quindi il gesto è imperdonabile. Accecata dalla rabbia e dal desiderio di giustizia, la governante si vendica mettendo Marcelo sotto pressione. Prima lo accusa apertamente di essere un traditore e di cercare altre donne, poi lo sovraccarica di compiti difficili, sperando che sbagli.

Arriva persino a farlo mancare a un impegno con Don Ricardo, così da farlo apparire inaffidabile. Marcelo, stremato, si confida con Maria Fernandez, l'unica a conoscere il legame con Teresa. Intanto, la servitù prepara una festa per Jana, pronta a trasferirsi ai piani nobili dopo il fidanzamento con Manuel, e per salutare Don Romulo.

Martina

Anticipazioni de La Promessa: Petra e Martina si coalizzano contro il conte

Le tensioni alla tenuta diventano sempre più forti. La rabbia di alcuni abitanti del palazzo sembra concentrarsi soprattutto contro il conte Ayala. Ora che non sposerà più Margarita, Alonso vuole cacciarlo. Petra e Marina decidono di allearsi contro di lui, mentre il capitano Lorenzo non sopporta più i suoi ricatti.

Durante un acceso litigio tra il conte e Petra, Ignacio cerca di strangolare la governante. Martina, che si trova nei paraggi, riesce a fermare la furia di Ayala. Ancora sconvolta, la governante confida alla ragazza un segreto sconvolgente: in passato ha avuto una relazione con il conte e Feliciano era figlio di Ayala.

Nel frattempo, Cruz vuole organizzare una festa di benvenuto per Jana, che abbandona gli alloggi della servitù e, in qualità di fidanzata del marchesino, si trasferisce al piano nobile. Tuttavia, anche tra Catalina e Pelayo cresce la tensione: dopo aver scoperto che il bambino che la marchesina porta in grembo non è suo, Pelayo inizia a riflettere seriamente sull'annullamento delle nozze. Catalina, esasperata, lo mette alle strette chiedendogli di prendere una decisione definitiva.

Pelayo Gómez interpretato da Michel Tejerina

Jana fatica ad adattarsi al suo nuovo ruolo di "signora Expósito". Manuel, notando il suo disagio, chiede a María di aiutarla a vivere con meno trauma questo cambiamento. Anche Don Romulo lascia gli alloggi della servitù, ma il suo sembra un addio definitivo... a meno che Alonso non cambi idea e decida di reintegrare Pia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Marchese comunica alla famiglia che Romulo si dimette come capo maggiordomo