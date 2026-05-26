La Promessa anticipazioni 27 maggio: Don Cristóbal interroga la servitù e respinge Santos

Don Cristóbal intensifica il controllo sulla servitù e blocca il ritorno di Santos alla tenuta, alimentando paura e malcontento tra i domestici e aprendo nuove tensioni nei piani bassi della casa.

Nelle anticipazioni della puntata del 27 maggio de La Promessa, il clima è sempre più teso alla tenuta. Don Cristóbal avvia una serie di colloqui con la servitù per valutarne fedeltà ed efficienza, mentre prende una decisione netta che riguarda il ritorno di Santos, destinato a cambiare gli equilibri interni. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela ha preso la sua decisione definitiva: resta alla tenuta. È stato Curro a convincerla a non salire su quel treno per la Svizzera, promettendole che d'ora in avanti affronteranno ogni cosa insieme. Forte di questo sostegno, la ragazza si oppone a Lorenzo e Leocadia a testa alta: non lascerà il Paese e non lavorerà mai per il Marchese de Andujar. Sebbene Don Lorenzo vada su tutte le furie, Angela si dimostra astuta e riesce a calmare la madre, promettendole formalmente che a Palazzo porterà comunque a termine i suoi studi.

Nel frattempo, la pesante interferenza del Barone de Valladares contro l'aumento dei salari dei contadini spinge Don Alonso a voler intervenire. Tuttavia, Catalina lo blocca: non vuole che il padre si intrometta, decisa a difendere i diritti dei mezzadri senza scendere a compromessi con i conservatori. Per salvare il suo lavoro ed evitare che il Barone distrugga tutto, la giovane contessa chiede ufficialmente aiuto a Manuel, contando sulla sua visione moderna della gestione della tenuta.

Pia, Ricardo e Cristobal

La Promessa anticipazioni: Don Cristóbal interroga la servitù

Don Cristóbal ha cominciato i colloqui ufficiali con i membri della servitù e non ha intenzione di fermarsi. Uno dopo l'altro, i domestici vengono convocati nel suo ufficio per essere sottoposti a vere e proprie interviste mirate a valutarne la fedeltà e l'efficienza. L'aria che si respira nei corridoi dei piani bassi è diventata improvvisamente gelida e irrespirabile.

La porta in faccia a Santos

Il vero atto di forza di Don Cristóbal si consuma ai danni dell'ultimo arrivato. Nonostante le speranze di Don Ricardo, il nuovo capo maggiordomo si rifiuta categoricamente di riassumere Santos, appena tornato alla tenuta con l'intenzione di riprendere il suo vecchio lavoro. Cristóbal non vuole elementi ribelli nel suo organico, tanto meno il figlio dell'uomo che ha appena scalzato dal potere.

Simona e Candela chiedono aiuto ai marchesini

Il malcontento generale trova voce nelle cuoche della tenuta. Stanche dell'arroganza del nuovo maggiordomo, Simona e Candela riferiscono direttamente a Catalina e Manuel quello che sta accadendo nei sotterranei. Le cuoche non usano giri di parole: spiegano ai due ragazzi che Don Cristóbal incute moltissimo timore a tutto il personale con il suo modo di fare autoritario. Ma c'è di più. Le cuoche rivelano ai figli di Alonso di essere profondamente indignate per il modo umiliante in cui è stato trattato Don Ricardo, privato del suo legittimo posto da capo maggiordomo senza una spiegazione valida