La Promessa anticipazioni 26 maggio: Angela sfida Lorenzo e fa una promessa a Leocadia

Angela sorprende tutti e si oppone apertamente a Lorenzo, ribaltando le dinamiche familiari. Con il sostegno di Curro, la giovane affronta Leocadia e le fa una promessa destinata a cambiare tutto.

Ne La Promessa del 26 maggio, Angela prende una decisione che spiazza completamente la famiglia: non intende più subire le imposizioni di Lorenzo e decide di reagire con forza. La celebre soap opera spagnola andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Toño è al settimo cielo dopo l'assunzione ufficiale di Enora da parte di Manuel: l'assistente non vede l'ora di lavorare fianco a fianco con lei, convinto che il geniale intuito ingegneristico della ragazza farà fare un salto di qualità straordinario ai loro aeroplani. Al piano nobile, la tempesta esplode con l'arrivo del Barone de Valladares. Il nobile si presenta furioso da Catalina e Martina per scagliarsi contro l'aumento dei salari dei contadini deciso dalla marchesina, considerandolo un precedente pericoloso per l'economia locale.

Invece di fare fronte comune, le due cugine continuano a scontrarsi duramente: Martina coglie l'occasione per rinfacciare a Catalina la sua gestione autoritaria e l'esclusione subita nella stesura dei contratti. Nel frattempo, il Duca de Carril apprende terrorizzato della scomparsa di Esmeralda, temendo che la donna possa rivelare i suoi segreti. La sparizione allarma profondamente anche Curro, Vera e Pia: senza la testimone chiave, la caccia al quaderno dorato diventa una disperata corsa contro il tempo.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni: Angela sfida Lorenzo e resta con Curro

Angela ha preso la sua decisione definitiva: resta alla tenuta. È stato Curro a convincerla a non salire su quel treno per la Svizzera, promettendole solennemente che d'ora in avanti affronteranno ogni singola avversità e tempesta insieme, l'uno accanto all'altra.

Forte del sostegno di Curro, Angela affronta Lorenzo e Leocadia a testa alta e sgancia la sua bomba: non tornerà in Svizzera e non andrà mai a lavorare a casa del Marchese de Andujar per espiare lo schiaffo del party. Com'era prevedibile, Don Lorenzo va su tutte le furie. Tuttavia, Angela si dimostra astuta: riesce a gestire la rabbia di sua madre Leocadia, calmandola con la promessa formale che, nonostante la permanenza a Palazzo, porterà comunque a termine i suoi studi.

Manuel e Catalina

Catalina chiede aiuto a Manuel

La pesante interferenza del Barone de Valladares, venuto a palazzo per minare le riforme gestionali dei nuovi direttori, spinge Don Alonso a voler intervenire in prima persona. Il Marchese vorrebbe usare la sua autorità per placare il Barone, ma Catalina lo blocca.

La giovane contessa non vuole che suo padre si intrometta, decisa a difendere il diritto dei mezzadri a un salario più giusto senza scendere a compromessi con i vecchi conservatori. Per risolvere la questione ed evitare che il Barone de Valladares distrugga tutto il suo lavoro, Catalina chiede ufficialmente aiuto a Manuel. La ragazza sa che il fratello ha una visione moderna della gestione della tenuta.