La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Catalina non riesce più a mentire e svela a Martina che Adriano è il vero padre del bambino

La duchessa Amalia mette in guardia Vera su Don Lorenzo, e dopo l'avvertimento, la donna lascia finalmente il palazzo. Intanto, Don Romulo ha deciso di abbandonare La Promessa: le sue dimissioni sono ormai definitive, dopo il rifiuto di Don Alonso di riassumere Pia. La servitù è sconvolta dalla notizia e fatica ad accettarla.

Alla tenuta arriva Padre Samuel, il nuovo sacerdote di Luján, che informa Jana, Teresa e Maria che alloggerà nel loro piano. Maria, in passato, aveva confidato al prete il suo dolore per la situazione con Salvador. Manuel, nel frattempo, insiste perché Jana si trasferisca tra i nobili, ma lei non si sente pronta. Cruz, invece, è determinata: ordina a Petra di far sapere a tutti che Jana va trattata come una vera signora, non più come una serva.

Cruz interpretata da Eva Martín

Anticipazioni de La Promessa: Jana è pronta a cambiare vita e a salire ai piani nobili

Lorenzo, ricattando la duchessa, è riuscito a farle diffondere false voci sui presunti tradimenti di Alonso ai danni della marchesa. Ora il Capitano, con la sua abilità nel manipolare le persone, riesce a convincere Cruz che a mettere in giro le voci sull'infedeltà del marchese siano stati i duchi De Los Infantes. Secondo lui, avrebbero agito così per vendicarsi di quanto accaduto a Jimena, l'ex moglie di Manuel.

Nel frattempo, Catalina non riesce più a mantenere il segreto: confessa infatti a Martina che il vero padre del bambino che aspetta è Adriano. Successivamente, la marchesina affronta Pelayo. I due hanno un'accesa discussione per il tentativo del conte di farla abortire, incoraggiandola ad affrontare un viaggio estenuante per andare a trovare Don Romulo in prigione.

Cruz ha preso una decisione importante: Jana deve trasferirsi ai piani nobili, e il resto della servitù deve rispettarla e trattarla come una vera signora. La giovane ne parla con i suoi colleghi e confessa di non sentirsi pronta ad affrontare un cambiamento così grande, ma capisce che d'ora in poi dovrà abituarsi a essere chiamata signorina Exposito.

Manuel e Jana

Nel frattempo, Petra confida a Teresa di aver scoperto che suo marito Marcelo ha baciato Raquel. Ignara del fatto che Marcelo e Teresa non siano sposati ma fratelli, e che Don Ricardo abbia deciso di custodire questo segreto. Per proteggere la loro vera identità, Teresa finge di essere indignata e piena di risentimento, riuscendo così a guadagnarsi la solidarietà della governante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Candela torna e racconta a tutte le donne della cucina cosa ha scoperto sulla vita amorosa di Salvador.