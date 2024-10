La Promessa anticipazioni 29 ottobre: la rivelazione scioccante del Conte De Ayala, Curro si confida con Jana

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 29 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro rivela un segreto a Jana. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: La scoperta della paternità di Feliciano

Il Conte De Ayala rivela a Petra di essere tornato alla tenuta per un motivo ben preciso: ha appreso, attraverso un necrologio su un giornale, della morte di Feliciano, che in realtà era suo figlio. Il ragazzo era nato dalla relazione clandestina del conte con la domestica, che poi era stata costretta dai suoi genitori a non rivelare a nessuno, nemmeno a Feliciano, la verità.

Nel frattempo, Curro fatica a sopportare l'isolamento nella sua camera, il ragazzo si sente sempre più frustrato. Questo, nonostante le rassicurazioni di Don Alonso, che gli chiede di avere pazienza e promette di scoprire al più presto l'identità del suo aggressore, ovvero il killer che gli ha sparato durante la battuta di caccia uccidendo Feliciano.

Jana conforta Curro

Per trovare un po' di conforto, Curro inizia a passare le sue giornate con Jana, con la quale stabilisce un legame molto profondo. In un momento di intimità e confidenza, Curro si apre con sua sorella Jana e le rivela un segreto che ha custodito gelosamente per tutti questi anni.

