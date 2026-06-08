La Promessa anticipazioni 9 giugno: Angela indaga di nascosto sugli affari di Don Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa del 9 giugno rivelano nuovi sviluppi carichi di tensione all'interno della tenuta. Angela, sempre più determinata a scoprire la verità, decide di portare avanti un'indagine personale sugli affari oscuri di Don Lorenzo nonostante i divieti di Curro. Maria e Petra sono in ansia per le sorti di Samuel,

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Grazie al coraggioso dottor Guillén, che non si è fatto intimorire dal blocco del Barone de Valladares, la piccola Raffaella migliora sensibilmente. Il miracolo ridona la serenità a Catalina e Adriano, ma l'infame mossa del Barone di negare le cure alla neonata rafforza la loro decisione di non cedere ai ricatti del nobile.

Sulla pista di atterraggio, Manuel, Enora e Toño festeggiano il successo del volo di collaudo e pianificano il nuovo motore da costruire insieme. Poco dopo, Toño confessa a Manuel il suo amore per Enora e il loro recente bacio appassionato. Il Marchesino, tuttavia, lo invita alla massima prudenza, esortandolo a capire se i sentimenti siano ricambiati. Nel frattempo, Enora nota la profonda tristezza di Manuel, comprendendo che il suo cuore sanguina ancora per la perdita di Jana.

Maria e Petra

La Promessa anticipazioni: Petra e Maria nel panico per Samuel, Angela vuole spiare Lorenzo

Padre Samuel è lontano da La Promessa ormai da troppo tempo e il fatto che non si siano più avute sue notizie fa scattare un campanello d'allarme generalizzato. Maria Fernandez è molto preoccupata, ma a soffrire maggiormente per questa situazione è Petra.

A peggiorare lo stato d'animo della governante si aggiunge una fortissima frustrazione per la recente e durissima discussione avuta con Don Cristóbal (che l'aveva beccata al telefono con il vescovado insieme a Maria). Petra si rende conto che il nuovo capo, nonostante mantenga sempre dei modi apparentemente gentili e formali, si dimostra un uomo dispotico, freddo e totalmente disinteressato a fare gruppo con la servitù. Questo muro di gomma sta generando un grandissimo disagio nella servitù, dove l'armonia d'un tempo è ormai un lontano ricordo.

L'ex baronetto è terrorizzato dall'idea che possa succedere qualcosa alla ragazza dopo averle confessato la verità sulla morte di Jana. Per questo motivo, Curro ha pregato calorosamente Angela di non intromettersi nelle sue indagini e di restare fuori dalla sua crociata personale, terrorizzato dal fatto che Don Lorenzo possa scoprire le sue mosse e farle del male.

Angela, però, insiste nel voler aiutare Curro a tutti i costi e decide di ignorare i divieti del fidanzato. Sfruttando il suo ruolo ufficiale di segretaria, la ragazza si propone di indagare segretamente sugli affari sporchi del Capitano de la Mata convinta di poter trovare la prova regina per incastrare il patrigno di Curro. Una mossa ad altissimo rischio: se Lorenzo la scoprisse a frugare tra i suoi documenti privati, la reazione del Capitano sarebbe spietata, soprattutto ora che ha espresso il desiderio malato di volerla sposare.