La Promessa anticipazioni 7 giugno: Don Lorenzo vuole sposare Angela, Leocadia è furiosa

Le anticipazioni de La Promessa in onda il 7 giugno rivelano nuovi colpi di scena destinati a scuotere gli equilibri del palazzo. Don Lorenzo sorprende Leocadia con una decisione inattesa che riguarda Angela, scatenando una reazione furiosa e aprendo un nuovo fronte di scontro tra le famiglie.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Per salvare la piccola Raffaella, Simona decide di agire. La cuoca chiama a palazzo il dottor Guillén, un medico di campagna stimato dalla povera gente ma snobbato dai nobili. Leocadia e Don Lorenzo, che manifestano un profondo disgusto e rifiutano il dottore perché non appartenente alle alte classi sociali. La determinazione della cuoca per proteggere la figlia di Catalina, tuttavia, si rivela un muro insormontabile anche di fronte alle minacce del Capitano.

Nel frattempo, Manuel decide che è il momento di riprendere a volare. Il Marchesino salirà di nuovo su un aereo per testare personalmente il motore appena ultimato, ma il decollo sarà soprattutto una missione di vita: gli permetterà di raggiungere rapidamente un paese lontano per trovare un medico specialista per la figlia di Catalina. Per Toño ed Enora è un momento magico: vedere Manuel ritrovare la grinta di un tempo cancella ogni recente tensione e, travolti dall'adrenalina, i due si lasciano andare a un bacio appassionato.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

La Promessa anticipazioni: Lorenzo fa infuriare Angela, Don Cristóbal umilia Curro

L'intuizione di Simona si rivela miracolosa. Nonostante lo snobismo e l'ostilità feroce di Leocadia e Don Lorenzo, il dottor Guillén si rivela essere assolutamente determinante per la piccola Raffaella. Grazie alle sue cure mirate e alla sua esperienza con i rimedi pratici, il medico di campagna riesce a domare la febbre altissima della neonata, strappandola a un destino tragico e salvando la figlia di Catalina. L'intera vicenda avrà conseguenze devastanti per Simona e Don Ricardo.

La passione segreta tra i due giovani comincia a lasciare tracce evidenti nei corridoi del Palazzo. Leocadia teme fortemente che Angela, frequentando Curro, metta seriamente a rischio la sua reputazione e il decoro della famiglia. Nel panico, la nobildonna si rivolge a Don Lorenzo, chiedendogli di intervenire con la sua solita spietatezza per separare i due amanti e allontanare il ragazzo.

Pia e Curro

Il Capitano accetta volentieri di darle una mano, ma intravede immediatamente un'occasione e lancia una bomba che lascia Leocadia completamente di stucco: Don Lorenzo dichiara di voler sposare Angela. Leocadia è ovviamente contraria a questo matrimonio assurdo, ma arginare i deliri di potere del Capitano sarà un'impresa ardua.

Curro continua senza sosta la sua crociata personale contro il patrigno, deciso a farlo confessare o a trovare le prove che lo inchiodino per l'omicidio di Jana. La tensione tra i due è ormai palpabile e un durissimo disaccordo verbale rischia di trasformarsi in una rissa nei corridoi della tenuta.

A stroncare l'impeto di Curro interviene tempestivamente Don Cristóbal. Il gelido capo maggiordomo, fedele alleato di Leocadia, prende le difese di Lorenzo e rimette duramente al suo posto l'ex baronetto ricordandogli con fermezza qual è il suo vero posto all'interno della gerarchia del Palazzo e vietandogli di importunare ancora i signori.