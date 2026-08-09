La Promessa anticipazioni 9 luglio: Federico si allea con Lope per salvare Vera

Federico scopre quanto sia pericoloso suo padre e decide di allearsi con Lope per proteggere Vera. Intanto Angela subisce le pressioni di Leocadia mentre Don Ricardo tenta di ottenere il ritorno di Pia.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 9 luglio, Federico si troverà ad affrontare una verità terribile sul conto di suo padre. Il giovane spiegherà infatti a Vera che il Duca de Carril è ancora un uomo estremamente pericoloso e che un suo eventuale ritorno alla villa di famiglia potrebbe metterne seriamente a rischio l'incolumità.

La Promessa anticipazioni: Federico e Lope fanno fronte comune per proteggere Vera

Federico comprenderà così la gravità della situazione e deciderà di non lasciare la sorella sola ad affrontare questa minaccia. Il giovane sceglierà infatti di allearsi con Lope, dando vita a un fronte comune per proteggere Vera e impedirle di compiere gesti impulsivi che potrebbero riportarla nelle grinfie del padre.

La collaborazione tra Federico e Lope sarà quindi fondamentale per tenere Vera lontana dal pericolo. I due cercheranno di convincere la ragazza a non tornare alla villa e a non esporsi nuovamente alla minaccia rappresentata dal Duca de Carril.

Cristóbal interpretato da Fernando Coronado

La servitù teme il nuovo sistema imposto da Cristóbal

Nel frattempo, a La Promessa il clima tra i domestici continuerà a essere sempre più teso. Il nuovo maggiordomo capo Don Cristóbal porterà avanti il suo rigido sistema: licenziamento immediato dopo tre errori gravi, facendo vivere la servitù nel timore di perdere il proprio posto.

Tra un servizio e l'altro, i domestici si domanderanno se Cristóbal sia davvero disposto a cacciarli alla prima distrazione oppure se le sue minacce siano soprattutto uno strumento per mantenere il controllo.

Don Ricardo Pellicer è interpretato da Carlos de Austria

Don Ricardo cerca di far tornare Pia

La lontananza di Pia continuerà invece a tormentare Don Ricardo. Disperato per l'assenza della donna che ama, l'uomo troverà il coraggio di supplicare Cristóbal affinché le permetta di tornare a palazzo da Aranjuez.

Il tentativo di Don Ricardo, però, si rivelerà inutile. Cristóbal respingerà la richiesta, confermando ancora una volta la sua inflessibilità e la sua intenzione di non cedere alle suppliche.

Angela e Leocadia

Leocadia ordina ad Angela di dimenticare Curro

Anche Angela sarà costretta ad affrontare una situazione drammatica. Schiacciata dai ricatti del Capitano de la Mata, Leocadia imporrà alla figlia di rassegnarsi al proprio destino.

La nobildonna ordinerà ad Angela di dimenticare Curro e di accettare il matrimonio con Don Lorenzo. Secondo Leocadia, un eventuale rifiuto potrebbe provocare uno scandalo devastante e scatenare la furia del Capitano contro tutta la famiglia.