La Promessa anticipazioni 8 luglio: Lorenzo torna libero, Curro e Angela tremano

Anticipazioni La Promessa 8 luglio: Il Capitano Lorenzo de la Mata esce di prigione e torna alla tenuta pronto a vendicarsi. Il sogno d'amore e di fuga a Zurigo di Curro e Angela si trasforma in terrore puro.

Un colpo di scena drammatico sconvolge gli abitanti di Palazzo Luján. Nelle anticipazioni de La Promessa della puntata in onda l'8 luglio alle 19:40 su Rete 4, l'illusione di una ritrovata serenità svanisce in un istante. Il Capitano Lorenzo de la Mata riesce a farla franca e, dopo pochissimi giorni di prigionia, torna alla tenuta più spavaldo e trionfante che mai. Per i promessi sposi Curro e Angela, pronti a fuggire a Zurigo, l'incubo ricomincia: la vendetta del redivivo Lorenzo è appena iniziata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela e Curro sono e si godono ogni istante di questa ritrovata libertà dalle minacce del Capitano. La giovane non pensa ad altro che al futuro che sta per vivere accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarla, il progetto di fuggire a Zurigo per ricominciare una nuova vita insieme diventa sempre più concreto. Vera è molto ferita da quello che è successo con sua madre, la cameriera ha deciso di non rivedere suo fratello Federico. Lope cerca di capire come aiutarla a superare questo brutto momento.

Catalina e Martina vogliono convincere il Barone De Valladares a incontrarle per discutere dei progetti imprenditoriali delle due cugine. L'uomo però fa sapere che accetterà di riceverle per ascoltarle, ma chiederà loro un grande e doloroso sacrificio.

Il bacio tra Pia e Ricardo

Anticipazioni de La Promessa: Il ritorno di Lorenzo de la Mata distrugge i piani di Curro e Angela

La pace e i sogni di fuga a Zurigo di Curro e Angela vengono brutalmente spazzati via: la tenuta viene completamente sconvolta dal clamoroso e inaspettato arrivo del Capitano De La Mata. Contro ogni previsione, Don Lorenzo è rimasto in prigione solo pochi giorni dopo l'arresto del Colonnello Fuentes.

L'uomo torna a Palazzo Luján più trionfante, spavaldo e arrogante che mai. Senza nascondere il suo compiacimento, il viscido De La Mata, fa chiaramente capire a tutti che anche questa volta è riuscito a farla franca grazie alle sue potenti amicizie. Lorenzo avverte che chi ha osato tradirlo e denunciarlo subirà molto presto la sua devastante ira. Per Angela e Curro l'inferno è ufficialmente riaperto.

Pia e Ricardo temono di essere cacciati dalla Tenuta

Pia e Ricardo vivono momenti di grande tensione a causa della loro relazione sentimentale, che potrebbe avere pesanti conseguenze. Il legame tra la governante e il valletto è infatti proibito dalle rigide regole della tenuta, dove i rapporti tra il personale vengono severamente controllati.

A complicare la situazione è la scoperta della loro storia da parte di Don Cristóbal, pronto a sfruttare questa informazione a suo vantaggio. L'uomo potrebbe ricattarli oppure rivelare tutto ai marchesi, mettendo Pia e Ricardo davanti al rischio concreto di perdere il lavoro ed essere allontanati da Palazzo Luján quando Leocadia o Don Alonso verranno a conoscenza della verità.